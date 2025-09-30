Florin Piersic a apărut în baston pe stadion, la aproape 90 de ani. Cum a fost surprins de galerie

30-09-2025
Florin Piersic a revenit pe stadionul lui U Cluj, echipa pe care o susține din copilărie.

 

Florin Piersic este fan al lui U Cluj de mai bine de 70 de ani și a revenit pe stadion după problemele de sănătate.

Galeria l-a surprins cu o coregrafie specială cu Mărgelatu, iar echipele au intrat pe teren pe muzica din film.

Florin Piersic: „Nici nu îmi vine să cred. Îmi pare rău, singurul lucru, că dumneavoastră ați ținut Mărgelatu acolo și la un moment dat l-ați scos. Regret că nu am putut să fiu mai aproape de dumneavoastră și de jucători pe teren. Nu chiar pe teren, dar pe marginea terenului. Să stau și eu împreună cu antrenorii.”

Florin Piersic se pregătește să revină pe scenă.

Florin Piersic: „O să spuneți: «mă, la aproape 90 de ani te simți bine?» Da, și încă mă rog la Dumnezeu să trec peste 90. Acum mă duc la Cluj Arena totdeauna la subsol și fac gimnastică.”

Iulian Cristea, Universitatea Cluj: „Suntem onorați că l-am avut alături de noi. Ne face mândri acest lucru.”

Nu a fost liniște la derby-ul Clujului. La final, galeria CFR-ului a aruncat cu scaune și a spart un geam de protecție.

Zece trenuri de călători din cele 48 aflate pe ruta Bucureşti Nord - Aeroport Henri Coandă şi retur nu vor circula în perioada 14 - 17 octombrie 2025, între orele 09:00 - 14:00, pentru efectuarea unor lucrări, a anunțat CFR Călători.

