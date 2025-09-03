Amendă de 100.000 de lei pentru executantul puțului de la Amara, în urma exploziei care a dus la evacuare a 300 de persoane

Stiri actuale
03-09-2025 | 19:40
×
Codul embed a fost copiat

Garda Națională de Mediu a încheiat verificările în cazul exploziei de la Amara. Firma care a săpat la 300 de metri adâncime, atingând o pungă de gaze care s-a aprins a primit o amendă de 100.000 de lei.

autor
Daniel Nițoiu

Corespondent Știrile ProTV: Comisarii Gărzii de Mediu au descoperit că executantul lucrării a sărit o etapă din avizele pe care le primise înainte să se apuce de săpături.

Firma specializată în foraje trebuia mai întâi să execute un puț de explorare și verificare și după aceea să sape la 300 de metri adâncime.

Erupția de metan, nămol și alte gaze periculoase s-a produs pe 29 august la ora 15, după ce lucrările de forare la adâncimea de 284 de metri erau încheiate.

Firma care a săpat puțul pentru captarea apei subterane montase inclusiv tuburile până la cota zero, scriu comisarii Gărzii de Mediu în raportul înaintat ministrului mediului.

Citește și
crater amara
ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs explozia de gaze de la Amara. „Erau flăcările de 100 de metri, era cerul roșu”

În jurul orei 19 gazele s-au aprins și au ars până sâmbătă, 30 august, la trei dimineața.

Trei sute de persoane au fost evacuate, iar pompierii au intervenit cu roboți de stingere.

Anchetă DNA după ce mai mulți oameni de afaceri și inspectoare antifraudă ar fi făcut evaziune fiscală cu mașini de lux

Sursa: Pro TV

Etichete: gaz, Garda Națională, amara,

Dată publicare: 03-09-2025 19:28

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Transformarea lui Dwayne Johnson: „Unde s-au dus mușchii lui?!?“
GALERIE FOTO Transformarea lui Dwayne Johnson: „Unde s-au dus mușchii lui?!?“
Citește și...
Locuitorii evacuați în urma exploziei din Amara s-au întors în casele lor. Specialiștii monitorizează situația
Stiri actuale
Locuitorii evacuați în urma exploziei din Amara s-au întors în casele lor. Specialiștii monitorizează situația

În Amara, Ialomița, duminică s-au făcut din nou măsurători ale aerului pentru a afla dacă mai există vreun risc pentru populație, în urma scurgerilor de gaze.

ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs explozia de gaze de la Amara. „Erau flăcările de 100 de metri, era cerul roșu”
Stiri actuale
ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs explozia de gaze de la Amara. „Erau flăcările de 100 de metri, era cerul roșu”

Este anchetă în orașul Amara, iar pompierii rămân în alertă după ce o explozie puternică s-a produs vineri seară, în urma unor lucrări de foraj pentru rețeaua de apă.  

Autoritățile permit revenirea în locuințe la Amara, dar avertizează: aerisiți bine casele
Stiri actuale
Autoritățile permit revenirea în locuințe la Amara, dar avertizează: aerisiți bine casele

Locuitorii evacuaţi preventiv din Amara, din zona erupţiei care a produs un incendiu de proporţii, se pot încoarce în locuinţe, dar sunt sfătuiţi să aerisească bine imobilele.

Primele imagini ale craterului perfect rotund lăsat de uriașa explozie de la Amara. ”Fugiți! Dați-vă înapoi!” | FOTO
Stiri Diverse
Primele imagini ale craterului perfect rotund lăsat de uriașa explozie de la Amara. ”Fugiți! Dați-vă înapoi!” | FOTO

Incendiul de la Amara a fost stins sâmbătă dimineața, iar măsurătorile arată că nu există substanțe toxice care să pună în pericol populația. Imaginile de la fața locului arată un crater perfect rotund lăsat de explozia pungii de gaze.

Explozia de gaze de la Amara. Situația este sub control, incendiul a fost stins. ”Când am ieșit, am început să tremur”
Stiri actuale
Explozia de gaze de la Amara. Situația este sub control, incendiul a fost stins. ”Când am ieșit, am început să tremur”

Deflagrație puternică vineri seară, în localitatea Amara, din Ialomița, după ce gazele naturale, descoperite întâmplător la forarea unui puț, s-au aprins ca o minge de foc.  

Recomandări
Viorica Dăncilă și Adrian Năstase au provocat stupoare pe scena politică, după ce au participat la parada de la Beijing
Stiri actuale
Viorica Dăncilă și Adrian Năstase au provocat stupoare pe scena politică, după ce au participat la parada de la Beijing

Foștii premieri Viorica Dăncilă și Adrian Năstase au provocat stupoare pe scena politica de la București după ce au participat la parada de la Beijing. Apar inclusiv în fotografia oficiala alături Xi Putin și Kim Jong Un.

Președintele Nicușor Dan a afirmat că nu se discută de o nouă creștere a TVA, însă HORECA este vizată de schimbări
Stiri Politice
Președintele Nicușor Dan a afirmat că nu se discută de o nouă creștere a TVA, însă HORECA este vizată de schimbări

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, miercuri, că în coaliţie nu există nicio discuţie privind o nouă majorare a TVA, la 23-24%.

Putin îl provoacă pe Zelenski să-l viziteze la Moscova, pentru tratative. „Lăsați-l să vină”
Stiri actuale
Putin îl provoacă pe Zelenski să-l viziteze la Moscova, pentru tratative. „Lăsați-l să vină”

Președintele rus Vladimir Putin s-a declarat dispus să se întâlnească cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski la Moscova.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Ce surprize se pregătesc in noul sezon de MASTER CHEF?

02:10

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 03 Septembrie 2025

54:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
3 Septembrie 2025

01:32:01

Alt Text!
Las Fierbinți
Las Fierbinți - Promo

00:29

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28