Amendă de 100.000 de lei pentru executantul puțului de la Amara, în urma exploziei care a dus la evacuare a 300 de persoane

Garda Națională de Mediu a încheiat verificările în cazul exploziei de la Amara. Firma care a săpat la 300 de metri adâncime, atingând o pungă de gaze care s-a aprins a primit o amendă de 100.000 de lei.

Corespondent Știrile ProTV: Comisarii Gărzii de Mediu au descoperit că executantul lucrării a sărit o etapă din avizele pe care le primise înainte să se apuce de săpături.

Firma specializată în foraje trebuia mai întâi să execute un puț de explorare și verificare și după aceea să sape la 300 de metri adâncime.

Erupția de metan, nămol și alte gaze periculoase s-a produs pe 29 august la ora 15, după ce lucrările de forare la adâncimea de 284 de metri erau încheiate.

Firma care a săpat puțul pentru captarea apei subterane montase inclusiv tuburile până la cota zero, scriu comisarii Gărzii de Mediu în raportul înaintat ministrului mediului.

În jurul orei 19 gazele s-au aprins și au ars până sâmbătă, 30 august, la trei dimineața.

Trei sute de persoane au fost evacuate, iar pompierii au intervenit cu roboți de stingere.

