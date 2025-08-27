Crește taxa de pod de la Fetești. Cât va costa și ce amendă vor primi cei care "uită" să o plătească

Din toamnă, cresc tarifele pentru folosirea drumurilor publice.  

Florentina Bălășoiu

Potrivit unui proiect de ordonanță de urgență, reprezentanții Ministerului Transporturilor propun majorarea taxelor de trecere a podurilor peste Dunăre de la Fetești și Giurgeni, dar și amenzile pentru neplata acestora.

Astfel, potrivit documentului, taxa pentru autoturisme va crește de la 13 lei la 19 lei pentru podurile Fetești-Cernavodă și de la 11 lei la 16 lei pentru podul Giurgeni-Vadu Oii.

În același timp, amenzile pentru neplata taxei de pod încep de la 190 de lei. Tot din septembrie ar urma să se majoreze doar pentru autoturisme și rovinieta, de la 28 de euro la 50 de euro pe an. Proiectul se află pentru moment în consultare publică.

