Turiștii nemulțumiți s-au certat cu salvamarii, iar cei mai încăpâțânați dintre ei au intrat la mal, convinși că apa este mică. Nu au luat în calcul însă curenții puternici și extrem de periculoși.

Cristi Corcheș, salvamar, alertează un turist în mare: ”Nici un rezultat, se face că nu mă vede. Te poate trage foarte repede în larg, se poate panica, cade de pe saltea”.

Este doar unul dintre turiștii care s-au pus în pericol, deși salvamarii au arborat încă de dimineață steagul roșu, care interzice scăldatul. Vineri, salvatorii au patrulat și cu skijeturile ca să ajungă mai ușor la cei care se aventurează în larg.

”Reporter: Aveți probleme?

Salvamar: Da, avem niște băieți care au scăpat acolo în colț, am încercat să-i fluierăm, dar nu s-a putut, nu ne bagă în seamă și încercăm să-i aducem la mal".

Turist: ”Să nu intre în apă decât până la limita la care se simt bazați, valurile sunt destul de mari și se poate întâmpla orice".

Turistă: ”Au fost câteva cazuri în care au trebuit să intervină salvamarii”.

Ionuț Constantin, salvamar: ”Avem valuri destul de mari, curenții sunt destul de puternici, înșelători, steagul este roșu. Încercăm să-i ținem cât mai aproape de mal".

În anii trecuți erau și peste 30 de turiști înecați într-un sezon. Anul acesta sunt 4 victime

Până acum, potrivit salvamarilor, este totuși sezonul cu cele mai puține victime din ultimii 20 de ani. 4 oameni au pierit în valuri, în timp ce în alte veri numărul acestora a trecut de 30.

Ionuț Păun, salvamar Eforie: ”Experiența își spune cuvântul, dar în primul rând și evoluția; avem skyjet-uri, avem stații, avem ATV-uri, putem să comunicăm, să ne deplasăm rapid. În ziua de azi totul se bazează pe prevenție, în proporție de peste 70% și un 30% intervenție rapidă".

Nicu Serafim, șef serviciu Salvamar Costinești: ”Echipa este instruită, suntem aici, tocmai de aceea nu avem nicio victimă până acum”.

La rândul lor, specialistii de la Institutul Grigore Antipa din Constanța spun că a trecut destul timp de când s-au lărgit plajele, iar nisipul din mare s-a nivelat și nu mai sunt la mal gropi periculoase.

Răzvan Mateescu, cercetător INCDM: ”Este un fenomen tot de redistribuire a sedimentelor. Este un fenomen de dorit pentru că familiile cu copii mici au nevoie de aceste arii de îmbăiere, cu adâncime mică".

Până duminică, marea va fi agitată, așa că este posibil ca steagul roșu să rămână arborat.