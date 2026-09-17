Mama și tatăl copilului provin din Baia Mare și sunt stabiliți în statul american Arizona. Ei mai au încă 4 copii, iar în ziua tragediei sărbătoreau botezul unuia dintre ei. Aveau mai bine de 30 de invitați.

Potrivit cercetărilor, familia venise de la biserică, iar pe drum băiețelul de 5 ani adormise în mașină. Mama i-ar fi cerut tatălui să-l aducă pe copil în casă, iar acesta ar fi declarat că a dat sarcina mai departe fiului de 14 ani. Adolescentul nu-și amintește însă de această cerere.

Familia a realizat că băiețelul lipsește din casă abia după 3 ore. L-au găsit inconștient în mașina încinsă la soare, au încercat să-l resusciteze și au sunat după ajutor. Din păcate, copilul a murit la spital.

Părinții sunt acuzați acum de abuz și omucidere din neglijență.