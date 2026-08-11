„Astăzi, marea s-a liniştit. După câteva zile în care vântul puternic, valurile şi curenţii ne-au ţinut în alertă, dimineaţa ne găseşte cu o mare calmă”, anunţă, marţi dimineaţă, salvamarii din Eforie Nord, notează News.ro.

Potrivit acestora, la Eforie, temperatura aerului va urca spre aproximativ 30°C, iar apa mării are în jur de 25-26°C.

„Bucuraţi-vă de mare, dar nu uitaţi: verificaţi întotdeauna steagul arborat la postul de salvamar şi respectaţi indicaţiile salvatorilor. Condiţiile se pot schimba pe parcursul zilei”, au mai transmis salvamarii.

În zilele trecute, aceştia au cerut sprijinul jandarmilor pentru a scoate din apă oamenii care au ignorat steagul roşu şi s-au aventurat în apă.