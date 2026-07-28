Pe toate plajele de pe litoral, salvamarii au arborat luni steagul roșu. În Neptun, Jupiter, Venus și Saturn, salvamarii au interzis intrarea în mare încă de la primele ore ale dimineții.

Bărbat: „Te trage valul, nu e OK pentru copii. Dacă intri încolo, mai la adânc, e rău.”

Vasile Bortaș, coordonator serviciu salvamar sud: „Avem gropi care migrează, este greu să le gestionăm. Uitați-vă la umbreluțe, uitați-vă la steag, cât de tare flutură, foarte puternic, la rafale de 35-40 km pe oră.”

Salvamarii spun că sunt oameni care nu ascultă de indicațiile lor.

Răzvan Viza, șef sector salvamar Jupiter: „Îi avertizăm, ne spun «da, da, da» și, după 10 minute, intră iar în apă aceiași oameni.”

Situația s-ar putea repeta și marți. Deși temperaturile sunt ridicate, vântul va continua să bată cu putere, cu viteze de până la 55 de kilometri pe oră. Lucru care îi ajută, însă, pe pasionații sporturilor nautice.