Mulţi salvamari români cu experienţă preferă să lucreze în ţări care oferă condiţii şi salarii mai bune.

Pe multe plaje de la malul mării, foişoarele salvamarilor sunt acum pustii. În staţiunile din sud, şefii serviciului Salvamar spun că nu mai găsesc oameni suficient de pregătiţi pentru această meserie.

Vasile Bortaş, şef serviciu Salvamar 23 August - Mangalia: „Nu găsim nici oameni serioşi, nici oameni în formă. Asta e viaţa, mergem cu ce avem. Avem nevoie de 116 salvamari şi trei asistente. Nu sunt.”

Situaţia este asemănătoare şi în Năvodari, unde autorităţile au nevoie de zeci de salvamari pentru a acoperi întreaga plajă. Mai ales că, spre deosebire de alte zone, Marea Neagră are unele particularităţi - valuri mari şi curenţi periculoşi - chiar la ţărm, iar riscurile pentru turişti există mereu.

Alexandru Zderea, şef serviciu Salvamar Năvodari: „Anul acesta avem nevoie de 75 de oameni ca să acoperim toată plaja, dar îi găsim foarte greu.”

Cei care vor să se angajeze trebuie să treacă probe serioase de înot şi rezistenţă fizică. Mulţi renunţă însă înainte să ajungă pe plajă. În Mamaia, şefii de sector spun că salariile pornesc de la aproximativ 3.700 de lei net şi pot ajunge la 6.000 de lei net, pentru cei cu experienţă şi atestate speciale. Chiar şi aşa, puţini sunt interesaţi.

Gabriel Culea, şef serviciu Salvamar Mamaia-Constanţa: „Avem un mare dezavantaj: este o meserie de sezon. Până la completarea echipajelor, vechii salvamari sunt ocupaţi cu pregătirea noilor veniţi.”

Mihăiţă Chiru, şef punct Salvamar Mamaia: „Avem nevoie de puţin timp cu cei noi pentru a-i învăţa cu folosirea staţiilor, cu intervenţiile - să explice totul bine şi clar.”

Pe întreg litoralul, serviciile Salvamar au nevoie în acest sezon de peste 450 de oameni, inclusiv personal medical. Cu trei săptămâni înaintea deschiderii sezonului, pe 1 iunie, deficitul de angajaţi în acest sector este de peste 30%.