Aproape de mal s-au format acei curenți extrem de periculoși, care îi pot trage pe oameni în larg în doar câteva secunde.

Salvamarii din Jupiter i-au avertizat pe turiști încă de dimineața că intrarea în mare e periculoasă. Unii i-au ignorat complet așa că a fost nevoie de intervenția polițiștilor pentru a-i scoate din apă.

Doi soți cu doi copii au simțit pe pielea lor cât de puternic este curentul RIP.

Ionuț Păun, salvamar: Cel mai periculos. Pentru că este înșelător. Nu îți dai seama, se vede că e apa liniștită acolo, pe lângă asta formează ca un canal dedesubt, e apa mai adâncă, te păcălește. Acolo unde a trecut valul și rămâne spuma aia în urmă, acolo este un curent RIP, pentru că curentul duce spuma înapoi, așa ne dăm seama că acolo este un revers.

Ce trebuie să faci dacă ești prins de curent

Răzvan Viza, salvamar: Efectul acesta reversibil se numește curentul RIP, ei se cred la apă jumate în siguranță, vine o rafală de te ridică un metru în sus, te ia în larg.

Corespondent ȘtirileProTV: Dacă sunteți prinși de un curent RIP, păstrați-vă calmul și nu înotați împotriva curentului. Înotați paralel cu țărmul, până ieșiți din zona lui și reveniți spre mal. Dacă nu reușiți, faceți pluta, ridicați o mână și cereți ajutorul salvamarului.

Vasile Borteș, șef salvamari Jupiter: Și salvamarul își pune viața în pericol, își pierde viața pur și simplu și se îneacă amândoi. Nu vreau să las pe nimeni să intre. Normal pe steag roșu nu intră nici salvamarul, nu intră nimeni.

Recomandarea salvamarilor este ca turiștii să nu intre în apă deloc, atunci când steagul roșu este arborat.

Corespondent ȘtirileProTV: Este arborat steagul roșu și în Mamaia. Valurile sunt mari, dar cei mai periculoși sunt curenții. Chiar și așa sunt oameni care fac o baie în mare fiindcă apa este foarte caldă. Astăzi, vântul a suflat cu putere cu 40-50km/h la rafală și la fel va fi până duminică, ne-au transmis meteorologii. Și mâine vântul va bate cu putere, dar și sâmbătă de Ziua Marinei, așa că cel mai probabil scăldatul va fi interzis și zilele viitoare. Dacă sunteți la mare, nu uitați, regula este simplă, dacă este arborat steagul roșu, nu intrați în apă.