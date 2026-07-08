„Furtună de nisip pe plajele din Eforie! Vântul a început să sufle cu putere dinspre mare spre uscat şi poate crea situaţii periculoase", au transmis, miercuri, pe pagina de Facebook, salvamarii din Eforie Nord, distribuind imagini în care se vede cum turiştii părăsesc în fugă plaja, scrie News.ro.

Salvamarii cer turiştilor ca, în astfel de situaţii, să nu intre în mare cu saltele, colace sau alte obiecte gonflabile.

„Dacă aţi pierdut un obiect gonflabil în apă, nu vă aventuraţi după el. Curenţii şi valurile vă pot pune viaţa în pericol. Supravegheaţi permanent copiii şi respectaţi indicaţiile salvamarilor", au mai transmis salvamarii.