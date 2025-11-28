România, reprezentată de Brașov la „olimpiada bucătarilor", Bocus D'or. Piesa principală din farfurie

Echipa care va reprezenta țara noastră a fost selecționată la Brașov în urma unui concurs cu tema „tradiție reinterpretată".

Echipa va pleca în Marsilia, la următoarea etapă a a competiției. A reușit să pună pe farfurie cele mai apreciate preparate. Piesa principală, sturionul, a fost condimentat cu un element surpriză...

Vasilică Bejenaru, chef: „Ce mâncăm noi în Ardeal?... Mai mult tarhon, i-am dat tarhon... să fie bine. Bocuse d'Or, asta vrea să vadă de la fiecare țară, cum ar mânca ei, identitatea lor."

Bucătarul a combinat ciupercile champignon cu țelină murată şi a făcut un sos pe bază de borș.

Andrei Lupoi, chef debutant: „Am emoții de mor, nu mai pot, m-am pregătit în fiecare, fiecare zi, de dimineaţa până seară."

Antrenor de bucătar

Fiecare bucătar a avut un asistent și un antrenor.

Liviu Preda, antrenor: „Am ținut echipa aceasta să fie sudată, să fie completă şi, mai mult decât atât, să aibă o viziune."

Concurenții au avut la dispoziție 6 ore ca să-și desăvârșească opera.

La final, șapte jurați - chefi distinși cu numeroase premii au analizat fiecare bucățică de mâncare.

Chef Istvan Veres: „Elementele sunt foarte mici și totul trebuie să explodeze în gură."

Au existat și critici.

Henrik Sebo, jurat: „Mâncarea românească este fantastică. Această mâncare nu are nimic în comun cu cea românească. Îmi pare rău!"

Intrarea României în prestigioasa competiție ne va aduce notorietate, spun organizatorii, însă efortul bucătarilor români nu e susținut.

Cezar Munteanu, preşedintele Asociaţiei naţionale a bucătarilor şi cofetarilor din turism: „Să fii în ghidul Michelin nu înseamnă doar să ai restaurante foarte bune, ci să ai și un Guvern în spate, care plătește o cotizație anuală."

Echipa câștigătoare va concura anul viitor cu alte 19 țări la Bocuse d'Or-ul european, iar finala mondială va avea loc în 2027, la Lyon.

