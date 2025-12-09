Sacoșe pline cu bani din tăiat ilegal păduri. Percheziții în Suceava pentru evaziune, delapidare și transport ilegal de lemn

Poliţiştii suceveni au făcut, luni, 18 percheziţii la locuinţele unor persoane şi la sediile unor agenţi economici şi instituţii publice din judeţul Suceava.

Perchezițiile s-au realizat în două dosare penale de evaziune fiscală, folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane, delapidare, constituirea unui grup infracţional organizat şi transport ilegal de lemn.

Au fost confiscate şi ridicate sume de bani în valoare de aproximativ 130.000 de euro, în jur de 300 de metri cubi de material lemnos în valoare de aproximativ 100.000 de lei, 11 telefoane mobile şi documente cu valoare probatorie.

Poliţia Română a informat că în 8 decembrie, poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Suceava au pus în executare 18 mandate de percheziţii în cadrul a două dosare penale aflate în coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava.

Anchetatorii vizează mai multe infracțiuni grave

Acţiunea a avut ca scop completarea materialului probator cu privire la săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane, delapidare, constituirea unui grup infracţional organizat şi transportul ilicit de material lemnos.

Percheziţiile au fost făcute la persoane fizice, agenţi economici din domeniul exploatării, debitării, depozitării şi comercializării materialului lemnos, dar şi la instituţii publice din sfera gestionarii problematicii silvice.

Au fost confiscate şi ridicate sume de bani în valoare de aproximativ 130.000 de euro, aproximativ 300 de metri cubi material lemnos în valoare de aproximativ 100.000 de lei, 11 telefoane mobile, înscrisuri şi documente cu valoare probatorie, potrivit anchetatorilor.

De asemenea, au fost date şi trei sancţiuni contravenţionale în valoare de 40.000 de lei.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, urmând să fie luate măsurile care se impun.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













