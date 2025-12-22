Secţia pentru procurori a CSM respinge referendumul: „Nu poţi repara presupuse încălcări ale legii prin alte încălcări”

Stiri actuale
22-12-2025 | 12:23
CSM
Inquam Photos / Octav Ganea

Secţia pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii transmite, într-un comunicat de presă, că referendumul propus de preşedintele Nicuşor Dan privind validarea sau demiterea actualei componenţe a CSM nu este prevăzut de Constituţie. 

autor
Vlad Dobrea

Procurorii subliniază că, deşi susţin dialogul şi mecanismele democratice, nu pot accepta eludarea cadrului legal şi avertizează că independenţa justiţiei nu poate fi apărată prin încălcarea legii.

Secţia pentru procurori a CSM a transmis: 

Referitor la comunicatul din data de 21.12.2025 al Administrației Prezidențiale, prin care Președintele României a solicitat convocarea unui referendum care, în final, să valideze actuala componență a Consiliului Superior al Magistraturii, Secția pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii își exprimă următorul punct de vedere:

1. Începând cu luna mai 2025, Consiliul Superior al Magistraturii, în mod repetat, a adresat invitații președintelui României să participe la ședințele plenului Consiliului, existând convingerea că un eventual dialog ar fi lămurit multe dintre neclaritățile la care s-a făcut referire în ultima perioadă. Raportat la exprimarea potrivit căreia Consiliul Superior al Magistraturii are rolul de a proteja interesul național sau „interesele de breaslă”, trebuie precizat că rolul constituțional fundamental al acestuia este de a fi garantul independenței justiției.

Citește și
Donald Trump și Nicușor Dan
Președintele Nicușor Dan, interviu pentru Politico: „Moralitatea nu contează prea mult în noua lume a lui Trump”

2. Aparte de bunele intenții care ar putea sta la temelia ideii de referendum pentru demiterea sau, după caz, menținerea actualei componențe a Consiliului Superior al Magistraturii, procurorii din cadrul Secției nu vor putea fi de acord cu eludarea Constituției și a legilor care guvernează justiția, potrivit principiului că nu poți remedia pretinse încălcări ale legii prin alte încălcări ale legii. Legea actuală prevede modalități clare de demitere a membrilor Consiliului, referendumul nefiind printre acestea. De altfel, membrii Secției pentru procurori nu ar avea nicio problemă în a-și depune mandatele dacă majoritatea alegătorilor ar cere-o.

3. Calificarea justiției ca fiind „a treia putere în stat” și nu una dintre autoritățile statului este indicativ pentru maniera în care politicul se raportează astăzi la justiție. Un clasament al autorităților statului nu folosește ideii de democrație și nici nu se subsumează principiilor europene de echilibru și control reciproc între autorități.

4. Așa cum preciza în comunicatele anterioare, Secția pentru procurori insistă asupra faptului că modificările succesive ale legilor justiției au creat bulversări ale activității instanțelor și parchetelor, atât în zona de urmărire penală și de judecată, cât și în zonele de management și administrație. De asemenea, în cei 3 ani de mandat, procurorii din cadrul Secției au comunicat, în mod repetat, că sunt necesare remedieri ale legilor justiției, unele dintre ele fiind de natura celor solicitate astăzi de mulți dintre cei care se exprimă, prin diferite modalități, în spațiul public.

5. În final, procurorii din cadrul Secției își exprimă susținerea mecanismelor democratice care guvernează societatea românească, este adepta dialogului și a cooperării loiale între autorități, dar nu va susține niciodată demersuri care să implice încălcări ale legilor, ci doar modificări ale acestora, în sensul nevoilor exprimate de sistem.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: procurori, CSM, sectie,

Dată publicare: 22-12-2025 12:23

Articol recomandat de sport.ro
„Atât merit.” Fost campion la Roland Garros, Ilie Năstase a dezvăluit ce pensie primește lunar
„Atât merit.” Fost campion la Roland Garros, Ilie Năstase a dezvăluit ce pensie primește lunar
Citește și...
Președintele Nicușor Dan, interviu pentru Politico: „Moralitatea nu contează prea mult în noua lume a lui Trump”
Stiri actuale
Președintele Nicușor Dan, interviu pentru Politico: „Moralitatea nu contează prea mult în noua lume a lui Trump”

Lideri europeni, precum Nicușor Dan din România, au petrecut cea mai mare parte a anului 2025 încercând să înțeleagă cum să colaboreze cu Donald Trump. Sau, și mai rău, cum să se descurce fără el, scrie Politico.

Cum „ard” primăriile banii noștri: Aproape 1.800 de euro minutul de artificii, de la firme cu un singur angajat
Stiri actuale
Cum „ard” primăriile banii noștri: Aproape 1.800 de euro minutul de artificii, de la firme cu un singur angajat

Primarilor care n-au cheltuit toți banii pe târguri de Crăciun le mai rămâne ceva și pentru noaptea dintre ani, scrie SpotMedia.ro. 

Austriecii de la Münzer ies dintr-o afacere importantă din România. Cui au cedat compania
Stiri actuale
Austriecii de la Münzer ies dintr-o afacere importantă din România. Cui au cedat compania

Münzer a vândut participația de 60,3% deținută la compania Gastrofilter, din județul Covasna, altui acționar, Lorant Bardoczi, astfel încât acesta a ajuns să dețină acum 95,6% din titluri, iar altă persoană fizică, Zsuzsa Marton, diferența.

Recomandări
LIVE ACUM: Nicuşor Dan discută cu magistraţii la Palatul Cotroceni. ”Să terminăm odată cu numirile politice la parchete”
Stiri Politice
LIVE ACUM: Nicuşor Dan discută cu magistraţii la Palatul Cotroceni. ”Să terminăm odată cu numirile politice la parchete”

Preşedintele Nicuşor Dan discută la această oră cu reprezentanţii magistraţilor care doresc să îi expună problemele din sistem. Șeful statului a anunțat deja că va fi o discuţie publică cu reprezentanţii care doresc să transmită un mesaj.

Scumpire „din pix” prin schimbarea unui cap de tabel. Peste 250.000 de români vor plăti măcar cu 800 de lei mai mult
Stiri Economice
Scumpire „din pix” prin schimbarea unui cap de tabel. Peste 250.000 de români vor plăti măcar cu 800 de lei mai mult

Guvernul a decis majorarea semnificativă a impozitelor pentru mașinile hibride, iar pentru unele modele creșterea poate depăși 1.100%, arată analiza unui consultant fiscal.

”Cei trimiși”, primul serial polițist românesc cu elemente paranormale, a fost lansat pe VOYO: ”E foarte bine scris!”
Stiri Mondene
”Cei trimiși”, primul serial polițist românesc cu elemente paranormale, a fost lansat pe VOYO: ”E foarte bine scris!”

De luni, 22 decembrie, o nouă producție VOYO Original promite să ne fascineze. ”Cei trimiși”, primul serial thriller polițist românesc cu elemente paranormale, propune un concept curajos, care ne va purta într-o călătorie intensă.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 22 Decembrie 2025

03:42:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Superspeed
S9E32

23:19

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 30

22:18

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28