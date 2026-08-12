Corespondent PROTV: „Pe litoral, vântul suflă cu putere, chiar și cu 40-50 de kilometri pe oră la rafală. Marea este agitată și sunt valuri mari. Noi transmitem acum din stațiunea Jupiter. Aici este arborat steagul roșu. Scăldatul este interzis și pe plajele din Mamaia și Constanța, dar și aici, în sud, la Jupiter, Neptun, Olimp, până la Vama Veche.

S-au format curenți, sunt valuri mari, iar salvamarii au înroșit fluierele. Încearcă să le explice oamenilor că trebuie să respecte semnificația steagului și să nu facă baie în mare.

Nici mâine nu va fi mai bine, spun salvamarii – vântul va sufla cu putere în zilele următoare, iar marea va fi furioasă.”