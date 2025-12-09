Cum s-a petrecut tragedia din Tenerife în care doi români și-au pierdut viața. Turiștii au ignorat steagul roșu

09-12-2025 | 07:50
Doi români au murit în insula Tenerife, după ce un val uriaș a măturat o piscină naturală în care se aflau mai mulți turiști.

Alexandra Clej

Pe unii i-au salvat pompierii cu elicopterul, pe alții i-au căutat ore în șir. Potrivit autorităților spaniole, cei doi români erau în vacanță, iar oficialii au luat deja legătura cu rudele lor.

Mai multe persoane erau la acel moment  într-o piscină formată în mod natural, alimentată de ocean, în vestul insulei Tenerife. Oceanul era involburat, iar la un moment dat un val uriaș i-a acoperit pe cei din piscină. Potrivit autorităților spaniole, cel puțin 7 persoane au fost duse de valul uriaș direct în ocean. Printre acestea au fost și doi turiști români. A urmat o misiune de salvare contracronometru. Un elicopter a salvat un turist cu troliu.

Radu Filip, purtător de cuvânt MAE: Autoritățile spaniole au confirmat decesul unuia dintre cetățenii români afectați. Reprezentanții oficiului consular român mențin legătura cu autoritățile spaniole.

Corespondent Știrile ProTV: Autoritățile spaniole au confirmat că și cel de-al doilea român care a fost luat de valurile puternice a murit. Acesta avea mai multe răni când a fost găsit, iar medicii nu au mai putut face nimic.

Emilio Navarro, primarul orașului Santiago del Teide: Este o tragedie ceea ce s-a întâmplat. În municipiul Santiago del Teide: patru morți, o persoană dispărută și sperăm ca resursele aeriene, maritime și terestre mobilizate din nou să ne ajute să găsim corpul. Desigur, transmitem condoleanțe întregii familii.

În zonă era arborat steagul roșu

Pompierii au continuat căutările, iar numărul victimelor ar putea crește. În zonă era arborat steagul roșu de alertă. Potrivit jurnaliștilor spanioli, piscina naturală ar fi avut accesul blocat turiștilor, dar mulți s-ar fi strecurat ignorând avertismentele.

Ana Liliana Ionescu, româncă Tenerife: De trei zile ne-au anunțat că sunt valuri mari. Steagurile s-au schimbat pe zona de coastă, unde ne-au anunțat că o să vină niște valuri mari. Pe lângă asta sunt puse și fotografiile, scrie și în engleză nu intrați, avem alertă.

Sebastian Quintana, președintele asociației de prevenire a accidentelor: Ce s-a întâmplat reprezintă cea mai mare tragedie care s-a petrecut în ultimii 15 ani. Observăm că aceste persoane au fost imprudente. Turiștii cred că în interiorul piscinei naturale sunt în siguranță, dar când nivelul mării crește, masa de apă se împinge în țărm și generează un efect de retragere și tot ce prinde în cale ia cu ea, cu o viteză foarte mare.

Localnic: Oamenii vin aici. Nu își dau seama că e interzis. Chiar era un gard pus ca să îi oprească. Dar oamenii trec, nu știu cum e marea aici și cât de periculoase sunt aceste bazine, pentru că sunt stânci dedesubt, iar oamenii cad peste ele și apoi nu mai pot ieși.

Emilio Navarro, primarul orașului Santiago del Teide: Vrem să atragem atenția asupra acestui lucru: populația trebuie să țină cont de indicatoarele instalate de autorități. Nu o facem din capriciu; o facem pentru a proteja pe toată lumea.

În noiembrie, tot în Tenerife, 3 turiști au murit și 15 au fost răniți după ce au ignorat alertele de furtună. Insula primește anual 5 milioane de turiști din toată lumea, fiind una dintre cele mai populare destinații. Iar piscinele naturale din mai multe puncte ale insulei sunt extrem de căutate de cei aventuroși sau de cei care vor fotografii spectaculoase.

Dată publicare: 09-12-2025 07:34

