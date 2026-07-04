În Mamaia, unde era arborat steagul galben, o fetiță de 11 ani a fost găsită plutind în larg, inconștientă. Medicii au reușit s-o stabilizeze și au transportat-o în stare gravă la spital.

Alarma s-a dat în jurul prânzului în Mamaia. Fata de 11 ani se afla la mare cu părinții, când la un moment dat a intrat în apă, deși era arborat steagul galben, care permite înotul doar celor experimentați. Părinții nu au mai văzut-o și au început să o caute. Un turist, militar în timpul liber, a încercat să intre să o salveze, dar marea era foarte agitată.

Martor: ”M-am uitat, cam un minut așa, bă, zic, nu cred că face pluta, am luat colacu, am fugit spre ea, am ajuns la 15 metri de fetiță, dar valurile au fost foarte mari și m-am oprit".

Inclusiv tatăl fetiței a intrat în apă să o scoată, spun martorii. În final, copila a fost scoasă, iar salvamarii au început resuscitarea.

Gabriel Culea, șeful salvamarilor din Mamaia: ”Copiii nu trebuie lăsați singuri, nesupravegheați, cu marea nu este de jucat".

Dupa ce a fost stabilizată, fata de 11 ani a fost dusă la spital în stare gravă.

Crina Kibedi, purtător de cuvânt Spitalul Județean Constanța: "Pacienta a fost internată, la acest moment starea sa se menține extrem de gravă".

Marea a fost și mai agitată în sudul litoralului. La Saturn, au fost valuri imese, iar salvamarii i-au fluierat pe turiști întreaga zi, fără succes.

Salvamarii fluieră: "Toți copiii pe mal!".

”Patrulăm degeaba, că nu ascultă”

Corespondent ProTV: ”De la Mangalia și până la Jupiter, salvamarii au arborat steagul roșu. Pentru că vântul suflă cu putere, marea este agitată și înalță valuri mari, de doi metri. Chiar dacă turiștii nu ar avea voie să intre în apă, aceștia nu respect indicațiile salvatorilor".

"-Cum vi se pare apa?

-Caldă, frumoasă și numai bine pentru așa ceva. De aia am venit la mare.

-Știți că e arborat steagul roșu?

-Știu, dar n-am intrat decât până la jumătate".

"Ce să și facem până la urmă. Aia e, ne distrăm".

"-Ați intrat cu copilul.

-Da, aicea la mal doar. Nu sunt curenți, valuri? N-am simțit.

-Nu vă e teamă?

-Deocamdată, nu".

”Salvamar: Nu ne ascultă, ca întotdeauna.

Reporter: E greu?

Salvamar: Foarte greu, când nu e înțelegere. Patrulăm degeaba, că nu ascultă".

Daniel Trandafir, șeful salvamarilor din Saturn – Venus: "Acum o oră am intrat cu colegii, am salvat o persoană de sex feminism, 17 ani, era cu tatăl ei, a vrut să ajungă la geamandură, curenții au luat-o în larg, noi am intrat și am scos-o la mal teafără".

Salvamar: "Mă uit să văd dacă sunt turiști pe larg, fiind valurile foarte mari, se văd doar capetele".

Avertizarile salvamarilor au fost valabile întreaga zi. Încă suntem sub avertizare cod galben de vânt puternic, până la ora 23. Sunt intensificări ale vântului de 50-70km pe oră.

Corespondent ProTV: ”Până la ora 19:30 sunt salvamarii pe plajă și în Mamaia este arborat steagul galben, adică au voie în apă doar înotătorii experimentați, iar copiii trebuie să stea pe mal. Dar turiștii sunt în apă, îi vedeți în imagini, fac baie în mare”.

Salvamarii din Mamaia și din Constanța au fost în alertă toată ziua și au încercat să îi scoată pe copii din apă și să îi facă pe turiști să înțeleagă că marea este furioasă.

La Eforie, salvamarii au avut cinci intervenții. Mai multe persoane au fost scoase din apă după ce curenții le-au purtat aproape de geamandură.

În Vama Veche, unde era arborat steagul roșu, alt bărbat a intrat să facă o baie în mare și a fost adus la mal de salvamari cu skijetul. A fost dus la spitalul din Mangalia pentru îngrijiri medicale, conștient.

Apa mării are 25 de grade, este numai bună pentru o baie, însă turiștii sunt sfătuiți să țină cont de steagul arborat pe foișoarele salvamarilor pentru că marea poate fi periculoasă.

Duminică, vremea va fi bună, cu mult soare, vor fi 28 de grade Celsius pe litoral. Vântul va scădea în intensitate și marea se va liniști, ne-au transmis salvamarii.