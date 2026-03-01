Este și cazul a 173 de pasageri care au ajuns înapoi în România, după 12 ore de incertitudine, fără mâncare și apă.

Două curse pe ruta București–Dubai au fost nevoite să își modifice traseul chiar în timpul zborului, din cauza situației tensionate din Orientul Mijlociu.

Corespondent Știrile ProTV: „E aproape ora 9 seara și peste 170 de pasageri s-au întors pe aeroportul Otopeni, după ce acum mai bine de 12 ore au decolat spre Dubai, însă cursa lor a fost redirecționată spre Riad, în Arabia Saudită.”

Pasagerii au primit vestea atacurilor după aterizarea în Riad. Au rămas 3 ore în avion, timp în care aeronava a fost alimentată pentru zborul de întoarcere în țară.

Pasager: „Ne-au anunțat că s-a închis spațiul aerian și a trebuit să aterizăm în Riyhad. Acolo ne-au spus că alimentăm și plecăm, dar am staționat vreo 2-3 ore. Am stat fără mâncare, fără apă.”

Chiar dacă și-au încheiat vacanțele înainte ca acestea să înceapă, oamenii s-au bucurat sincer că au ajuns acasă în siguranță.

Rudele i-au așteptat cu sufletul la gură.

Rudă: „De la 11 până la 16 am stat și am așteptat. Am început să mă agit și am căutat zborul lor și am aflat apoi că s-a extins atacul și în Dubai, și după am văzut că au aterizat în Riyhad.”

De altfel, în Orientul Mijlociu atacurile nu dau semne că se vor opri curând. Peste un terminal al aeroportului din Dubai au căzut resturi de drone. Zona a fost evacuată, însă mai multe persoane au fost rănite.

De când a izbucnit conflictul, 51 de zboruri spre și dinspre cinci destinații din Orientul Mijlociu au fost anulate pe Aeroportul Internațional Henri Coandă București, 36 doar duminică. Zborurile erau operate de 10 companii aeriene și aveau ca destinații orașe precum Tel Aviv, Dubai, Doha, Beirut și Damasc.