Rușii au declanșat infernul în Ucraina, în ultimele 24 de ore, cu rachete balistice Kinjal și diferite drone de atac

16-11-2025 | 08:05
atac kiev
AFP

Rusia a lansat trei rachete balistice asupra Ucrainei în timpul atacurilor nocturne de vineri spre sâmbătă, numărul morților în ultimele 24 de ore ridicându-se la nouă, potrivit autorităților ucrainene.

Alexandru Toader

Cel puțin nouă persoane au fost ucise și 53 rănite în ultimele 24 de ore în urma atacurilor rusești asupra Ucrainei, potrivit autorităților regionale.

Atacurile rusești asupra Ucrainei au continuat de vineri până sâmbătă, fiind lansate trei rachete balistice aeriene Kh-47M2 „Kinjal”, precum și 135 de drone de atac diferite, inclusiv Shaheds, lansate din zonele Orel, Primorsko-Akhtarsk, Kursk, Millerovo, Bryansk și Chauda Hvardiyske, situate în Crimeea ocupată.

Potrivit Forțelor Armate ale Ucrainei, două rachete balistice Kh-47M2 „Kinjal” și 91 de drone inamice de tip Shahed au fost doborâte sau blocate, potrivit Euronews.

13 locații au fost lovite de drone și o rachetă, în timp ce resturile dronelor distruse care au căzut din cer au lovit patru zone.

Bombe planoare
Rusia accelerează producția de bombe planante. Ucraina se teme de o escaladare a atacurilor

Atacul Rusiei de vineri asupra capitalei Ucrainei, Kiev, a ucis șapte persoane și a rănit 36, provocând pagube extinse în nouă dintre cartierele sale, potrivit primarului Vitaliy Klitschko.

Între timp, 34 de comunități din regiunea sudică Herson au suferit atacuri, precum și orașul Herson, situat pe linia frontului și divizat de râul Dnipro, unde guvernatorul Oleksandr Prokudin a raportat moartea unei persoane.

În regiunea Donețk, o persoană a fost rănită în orașul Kramatorsk, potrivit guvernatorului său. Kramatorsk este cunoscut ca un loc în care familiile așteaptă să se reunească cu soldații care se întorc de pe linia frontului.

Un bărbat de 65 de ani a fost, de asemenea, ucis în districtul Nikopol din regiunea Dnipropetrovsk, iar regiunile Sumî și Harkov au fost, de asemenea, martore la atacuri nocturne.

Între timp, un important terminal petrolier din orașul portuar rus Novorossiysk din Krasnodar Krai și-a suspendat temporar activitatea, reprezentând aproximativ 2% din exporturile globale, în urma atacurilor ucrainene de vineri, potrivit mai multor oficiali ruși și canalelor Telegram.

Sursa: euronews.com

