Polonia a introdus în școli cursuri de pregătire militară. Elevii vor învăța cum să folosească arme și drone

Stiri externe
13-11-2025 | 08:19
În Polonia, elevii nu mai învață doar matematică sau istorie, ci și cum să mânuiască armele. Școlile sunt nevoite să-și adapteze programul educațional.

De la invazia rușilor în Ucraina, teama de război este resimțită în viața de zi cu zi.

Pe lângă materiile obișnuite, cei 900 de elevi dintr-o școală pot alege și cursuri care să-i pregătească pentru o carieră în armată. Sau pentru a deveni grăniceri, pompieri și polițiști.

Elevă: Știu că fac ceva pentru țara mea și că voi fi mai pregătită în viitor, iar asta mă face să fiu mândră.

Arme aduse de pe frontul din Ucraina

La cursuri sunt studiate echipamente militare reale, unele aduse de pe frontul din Ucraina. Iar la orele de tragere sunt folosite arme cu laser.

Elev: Datorită cursului despre armament, înveți cum să respecți arma și să nu o folosești pentru altceva decât pentru ce e destinată.

Printre cursanți se numără și refugiați ucraineni.

Ucraineancă: Nu pot lua legătura cu tata. E îngrozitor. Rachetele zboară peste case și nu știm ce se va întâmpla pe viitor.

Disciplina este esențială în această școală.

Radoslaw Trzaskowski, director adjunct: De săptămâna viitoare vom purta uniformă în fiecare zi. Nimeni nu va fi exceptat de la regulă.

Jeroen Akkermans, reporter RTL 4: În această școală, elevii sunt pregătiți să devină grăniceri, soldați, polițiști sau pompieri, profesii foarte căutate și bine plătite.

În program sunt incluse și lecții de utilizare a dronelor.

Dorota Plona, instructor: Lecțiile cu drone sunt potrivite pentru ei: sunt tineri, pot procesa rapid informația, o pot asimila ușor și pot opera eficient dispozitivele dotate cu noi tehnologii.

Cursanții mai au nevoie doar de diplomă pentru a face parte din armata poloneză.

