Românii folosesc aplicațiile de cumpărături online mai mult ca niciodată. Rețelele sociale rămân cele mai populare

24-10-2025 | 19:59
Europenii și-au mutat tot mai mult cumpărăturile în online și au început să exploreze puterea inteligenței artificiale, potrivit informațiilor despre cele mai descărcate aplicații anul trecut.

Delia Bîrla

Temu domină vestul continentului, în timp ce ChatGPT cucerește centrul și nordul, inclusiv România.

Tânăr: Inteligența artificială, tot așa, ca un motor de căutare, mai mult decât ceva care să îmi ofere răspunsuri concise și clare. O folosesc de 6 luni de zile, ceva de genul.

Bărbat: Mi se pare că e o scurtătură foarte bună la absolut toate celelalte variante, dar sub o formă sau alta mi se pare că de foarte multe ori răspunsurile nu sunt tocmai corecte și e clar că multe lucruri trebuie îmbunătățite, dar e o variantă bună, mai ușoară, simplifică lucrurile.

Cumpărăturile online au cucerit românii

Anul acesta însă și utilizatorii din România au descărcat mai mult aplicațiile de cumpărături online, care au urcat în top.

Anca Toma, specialist marketing online: S-a schimbat în primul rând comportamentul utilizatorilor care fac cumpărături online, în sensul în care, în momentul de față, undeva la 40% din comenzile livrate online încep călătoria fiind foarte vizibile marketplace-urile internaționale și naționale. Oamenii tind să meargă direct către o altfel de platformă și să înceapă căutarea acolo, față de a merge către căutări pe motoare de căutare cum se întâmpla tradițional. Asta este o schimbare majoră.

Românii rămân fideli aplicațiilor de comunicare și rețelelor sociale, care continuă să fie printre cele mai utilizate.

Piotr Zaczko, manager comunicare aplicație: România nu este diferită față de ce vedem la nivel global, cea mai mare comunitate de utilizatori fac parte din Generația Z și Mileniali. Specific pentru România, cred că merită menționat faptul că există și un interes pentru explorarea culturală, pentru obiceiurile tradiționale. Cred că acestea sunt aspecte foarte caracteristice comunității locale.

Datele arată așadar că românii sunt tot mai deschiși către tehnologie și inovație digitală și se adaptează rapid la instrumentele bazate pe inteligență artificială. În același timp, aplicațiile de cumpărături online și rețelele de socializare rămân populare și arată că utilizatorii caută un echilibru între utilitate și divertisment.

