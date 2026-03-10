Deși mai este o lună până la Paște, reprezentanții Patriarhiei Române au transmis că monitorizează situația și caută soluții. Inclusiv pelerinajele în Țara Sfântă au fost anulate.

Acest moment în care mii de credincioși așteaptă să ia Lumină la Mormântul Sfânt din Ierusalim ar putea lipsi anul acesta. Site-ul oficial al Patriarhiei Ierusalimului a anunțat că Biserica Sfântului Mormânt este încă închisă.

Ce au transmis reprezentanții Patriarhiei

Adrian Agachi, purtător de cuvânt Patriarhia Română: Ne rugăm și sperăm ca situația din Orientul Mijlociu să se detensioneze cât mai curând. Se ia în calcul și soluția să fie transportată pe cale terestră. Monitorizăm cu atenție toată situația de la fața locului și cred că, în mare măsură, se va proceda ca și până acum.

Reprezentanții Patriarhiei Române ne-au mai transmis că vom afla cum va fi adusă Lumina abia în Săptămâna Mare, la începutul lunii aprilie. Teologii spun că pot fi luate în calcul mai multe soluții.

Arhimandrit Simeon Pintea, lector universitar UBB Cluj: Cu siguranță că Patriarhia Ierusalimului se va îngriji ca Lumina Sfântă să fie trimisă într-o zonă de unde avionale vor putea apoi să se răspândească în întreaga lume creștină. Se va implica poate și Ministerul de Externe și, cu siguranță, vor fi zboruri speciale și chiar zboruri militare.

Din 2009, Lumina de la Ierusalim a fost adusă în România cu avionul de o delegație a Patriarhiei Române și distribuită imediat în bisericile din toată țara.

Conflictul din Orientul Mijlociu a afectat deja turismul ecumenic. Pelerinajele în Israel s-au amânat, pentru o perioadă nedeterminată.

Anual, în Țara Sfântă merg zeci de mii de români.