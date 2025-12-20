Polițiștii au confiscat peste 50 de tone de articole pirotehnice înainte de sărbători. 540 de dosare penale deschise

Polițiștii au indisponibilizat peste 50 de tone de articole pirotehnice, în urma acțiunilor derulate prin Planul „Pirotehnic”, deschizând 540 de dosare penale ce vizează 606 persoane.

Potrivit IGPR, în perioada 22 septembrie 2025 - 5 ianuarie 2026, Direcţia Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase desfăşoară, la nivel naţional, Planul de acţiune "Pirotehnic" pentru verificarea modului de respectare a prevederilor legale, referitoare la operaţiunile cu articole pirotehnice, pe durata sărbătorilor de iarnă 2025/2026.

Astfel, de la începutul acţiunii şi până la data de 18 decembrie, au fost desfăşurate 1.321 de acţiuni şi controale la persoane fizice şi juridice autorizate.

Au fost întocmite 540 de dosare penale, în cadrul cărora au fost constatate 593 de infracţiuni, fiind cercetate 606 persoane. Totodată, au fost efectuate 156 de percheziţii domiciliare.

De asemenea, poliţiştii au aplicat 126 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 181.685 de lei, şi au indisponibilizat aproape 53 de tone de articole pirotehnice, în valoare de 2.747.375 de lei.

