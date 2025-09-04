România va primi refugiați din Africa în perioada 2026-2027. S-a stabilit și cota

Guvernul a aprobat joi relocarea în țara noastră a unui număr de 300 de refugiați sudanezi, eritreeni și sudanezi din Egipt și Kenya, în cadrul angajamentului voluntar asumat către Uniunea Europeană.

Executivul român a luat joi decizia de a primi 300 de refugiați în următorii doi ani, confirmând astfel participarea țării noastre la eforturile europene de relocare umanitară. Hotărârea de guvern stabilește cota de refugiați care vor fi relocați în România în perioada 2026-2027.

Potrivit deciziei Comitetului pentru relocarea refugiaților în România, țara noastră va primi refugiați sudanezi, eritreeni și/sau sud-sudanezi care se află în prezent în Egipt și/sau Kenya.

Finanțarea și logistica operațiunii

„Necesarul logistic pentru misiunile de selecție, transferul și asistența în România a celor 300 de persoane va fi asigurat prin programele naționale, conform Regulamentului (UE) nr. 1147/2021 de instituire a Fondului pentru azil, migrație și integrare", se arată în comunicatul de presă al Guvernului.

Această abordare indică faptul că România va beneficia de sprijin financiar european pentru implementarea programului de relocare, reducând astfel povara bugetară națională pentru această inițiativă umanitară.

Angajament european voluntar

Decizia Executivului s-a luat în contextul angajamentelor asumate de România față de Uniunea Europeană în domeniul migrației și azilului. „Prin această măsură, țara noastră confirmă angajamentul de a contribui, în mod benevol, la Planul de relocare și de admisie umanitară al Uniunii Europene, în acord cu dispozițiile Pactului European privind Migrația și Azilul", precizează comunicatul oficial.

Caracterul voluntar al acestui angajament arată că România a ales să participe activ, de bună voie, la soluționarea crizei umanitare africane.

Contextul mai larg al Pactului European

Hotărârea guvernamentală se înscrie în cadrul implementării Pactului European privind Migrația și Azilul, un instrument legislativ complex adoptat de UE pentru gestionarea fluxurilor migratorii și distribuirea responsabilităților între statele membre.

România își demonstrează astfel solidaritatea europeană și disponibilitatea de a participa la soluțiile colective pentru gestionarea provocărilor migratorii, într-un moment în care presiunea asupra granițelor externe ale UE rămâne ridicată.

Implementarea acestui program va necesita pregătirea infrastructurii de primire și integrarea refugiaților în societatea românească, proces care va fi monitorizat și evaluat pe parcursul perioadei 2026-2027.

