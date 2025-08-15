Americanii îi avertizează pe migranți prin Waze despre raiduri ICE. Cum sună mesajele codate. Statul amenință: ”Vă vom vâna”

15-08-2025 | 21:25
Utilizarea cuvintelor codificate se răspândește în SUA pe platforme precum Waze, Facebook și WhatsApp pentru a proteja comunitățile de migranți aflați în situații de risc, scrie El Pais.  

Tehnologia ajută mii de imigranți din Statele Unite împotriva vânătorii neîncetate a administrației Trump de străini fără acte, scrie El Pais.

Aplicații precum Waze și rețele sociale mai tradiționale, cum ar fi grupurile Facebook și WhatsApp, sunt folosite la nivel național pentru a alerta oamenii despre raidurile Imigrației și Vamei (ICE).

În cazul aplicației de navigare colaborativă Waze - utilizată pentru a găsi cel mai bun traseu și a primi actualizări despre trafic - utilizatorii raportează vara aceasta „drumuri înghețate” (ICE este cuvântul pentru gheață, în engleză - n.red.) în locuri fierbinți precum Florida.

Desigur, acestea nu sunt rapoarte reale, ci o tactică de a avertiza migranții cu privire la raidurile ICE.

ICE, SUA
O agenție de forță din SUA își face sediu în București. România devine un punct cheie în strategia Washingtonului

Exemple de mesaje creative includ: „Am auzit de la un prieten că este destul de înghețat astăzi lângă Mission Donuts” sau „Condiții de gheață. DIMENSIUNE: între 4-7 ofițeri”, scris aproape ca un cod Morse.

Chiar și rapoartele ciudate despre „străzi înghețate” în orașe precum Chicago în zilele fierbinți de iulie au declanșat un thread pe Reddit în care se explica inițiativa și se încurajau alți șoferi să se alăture.

”Acest tip de organizare digitală este un act de supraviețuire”

Unii migranți verifică informațiile de pe Waze înainte de a le amplifica în mod privat pe rețelele de socializare și platformele de mesagerie.

Waze a declarat pentru CNN că publicarea de rapoarte false încalcă politicile de utilizare ale aplicației. „Trimiterea intenționată de rapoarte false în Waze este împotriva politicilor noastre. Oamenii pot semnala rapoarte inexacte prin vot negativ sau prin trimiterea unui tichet de asistență - odată ce sunt identificate, le vom elimina de pe hartă”, a declarat compania, dar platforma nu poate împiedica apariția în continuare a rapoartelor.

Între timp, organizațiile de susținere a migranților, precum Liga Cetățenilor Latino-Americani Uniți (LULAC), au apărat strategia, spunând că platformele digitale pot fi o gură de oxigen pentru mii de persoane fără acte în contextul represiunii de la Washington împotriva imigrației ilegale.

Departe de a fi o perturbare a aplicării legii, acest tip de organizare digitală este un act de supraviețuire - o expresie modernă a dreptului la apărare a comunității”, a declarat Brenda Bastian, directorul de conținut al grupului, într-un e-mail către CNN.

Puterea îi amenință pe americanii care îi ajută pe migranți: ”Vă vom vâna”

Aceasta este mai mult decât o problemă digitală. Este vorba despre drepturile civile. Și nu vom lăsa spațiul digital să devină un alt instrument de opresiune - ne asigurăm că rămâne un instrument de rezistență”.

Autoritățile au reacționat rapid la acest fenomen, amenințând cu acțiuni în justiție. „Acest lucru pare cu siguranță obstrucționare a justiției”, a declarat secretarul pentru Securitate Internă, Kristi Noem, într-o declarație pentru CNN.

Bravii noștri agenți ai forțelor de ordine ICE se confruntă deja cu o creștere de aproape 1.000% a numărului de agresiuni împotriva lor. Dacă obstrucționați sau atacați forțele de ordine, vă vom vâna și veți fi urmăriți penal în măsura maximă prevăzută de lege”.

Cu toate acestea, orice urmărire penală guvernamentală s-ar confrunta cu o jurisprudență semnificativă care ar afirma că avertizarea oamenilor cu privire la o posibilă arestare este o formă de exprimare protejată în temeiul Primului Amendament.

Dată publicare: 15-08-2025 21:08

Prima țară din Balcani care a acceptat să primească câte 50 de migranți deportați din SUA, pe an
Prima țară din Balcani care a acceptat să primească câte 50 de migranți deportați din SUA, pe an

Kosovo a acceptat o cerere de a primi migranți deportați din Statele Unite, cu un plan inițial de a primi 50 pe an.

O agenție de forță din SUA își face sediu în București. România devine un punct cheie în strategia Washingtonului
O agenție de forță din SUA își face sediu în București. România devine un punct cheie în strategia Washingtonului

ICE, agenția americană care se ocupă de prinderea și deportarea migranților ilegali de pe teritoriul SUA, își deschide un sediu în București. Oficialii americani ar urma să lucreze dintr-o clădire a RA-APPS.

Trump anunță expulzări în masă. Peste 500.000 de migranți trebuie să părăsească SUA până în aprilie
Trump anunță expulzări în masă. Peste 500.000 de migranți trebuie să părăsească SUA până în aprilie

Administraţia preşedintelui american Donald Trump a anunţat vineri că pune capăt, printr-un ordin, statutului legal a peste 500.000 de migranţi latino-americani, oferindu-le câteva săptămâni pentru a părăsi ţara, informează AFP.

Analiză Reuters: Expulzarea migranţilor cu aeronave militare americane costă probabil mai mult decât un bilet la clasa întâi
Analiză Reuters: Expulzarea migranţilor cu aeronave militare americane costă probabil mai mult decât un bilet la clasa întâi

Zborul desfăşurat luni, de deportare de migranţi din SUA în Guatemala, a costat probabil cel puţin 4.675 de dolari pentru fiecare migrant, potrivit datelor furnizate de oficiali din cele două ţări, relatează joi agenţia Reuters.

SUA expulzează sute de migranți ilegali, cu avioane militare. Casa Albă se laudă: ”Cea mai mare operațiune din istorie”
SUA expulzează sute de migranți ilegali, cu avioane militare. Casa Albă se laudă: ”Cea mai mare operațiune din istorie”

Statele Unite au început să expulzeze sute de migranţi clandestini - cu avioane militare -, iar Casa Albă se laudă vineri că a lansat ”cea mai mare operaţiune de masă din istorie”, relatează AFP.

Trump și Putin se întâlnesc în Alaska. Cei doi nu vor mai avea o discuție 1 la 1, ci vor fi însoțiți de echipe
Trump și Putin se întâlnesc în Alaska. Cei doi nu vor mai avea o discuție 1 la 1, ci vor fi însoțiți de echipe

Donald Trump și Vladimir Putin se întâlnesc, astăzi, într-o bază militară din Alaska, la 22:00, ora României. Cei doi președinți vor discuta mai întâi fără consilieri, apoi li se vor alătura delegațiile de miniștri, consilieri și experți.

Număr record de turiști pe litoral de Sfânta Maria. Peste 200.000 de oameni s-au bucurat de soare și distracție la mare
Număr record de turiști pe litoral de Sfânta Maria. Peste 200.000 de oameni s-au bucurat de soare și distracție la mare

Așa cum se întâmplă an de an, ziua liberă de Sfânta Maria a adus un număr record de turiști pe litoral. Peste 200 de mii de oameni s-au bucurat vineri de mare și de soare, în stațiunile cele mai populare: Mamaia, Eforie Nord și Costinești.

ANALIZĂ. Deși întâlnirea din Alaska dintre liderii SUA și Rusia nu a avut loc, unii experți cred că Putin a câștigat deja
ANALIZĂ. Deși întâlnirea din Alaska dintre liderii SUA și Rusia nu a avut loc, unii experți cred că Putin a câștigat deja

Deși întâlnirea din Alaska dintre președinții SUA și ai Federației Ruse nu a avut loc, încă, unii analiști de politică externă sunt de părere că Vladimir Putin a câștigat deja această rundă de imagine. 

