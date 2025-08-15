Americanii îi avertizează pe migranți prin Waze despre raiduri ICE. Cum sună mesajele codate. Statul amenință: ”Vă vom vâna”

Utilizarea cuvintelor codificate se răspândește în SUA pe platforme precum Waze, Facebook și WhatsApp pentru a proteja comunitățile de migranți aflați în situații de risc, scrie El Pais.

Tehnologia ajută mii de imigranți din Statele Unite împotriva vânătorii neîncetate a administrației Trump de străini fără acte, scrie El Pais.

Aplicații precum Waze și rețele sociale mai tradiționale, cum ar fi grupurile Facebook și WhatsApp, sunt folosite la nivel național pentru a alerta oamenii despre raidurile Imigrației și Vamei (ICE).

În cazul aplicației de navigare colaborativă Waze - utilizată pentru a găsi cel mai bun traseu și a primi actualizări despre trafic - utilizatorii raportează vara aceasta „drumuri înghețate” (ICE este cuvântul pentru gheață, în engleză - n.red.) în locuri fierbinți precum Florida.

Desigur, acestea nu sunt rapoarte reale, ci o tactică de a avertiza migranții cu privire la raidurile ICE.

El Pais

Exemple de mesaje creative includ: „Am auzit de la un prieten că este destul de înghețat astăzi lângă Mission Donuts” sau „Condiții de gheață. DIMENSIUNE: între 4-7 ofițeri”, scris aproape ca un cod Morse.

Chiar și rapoartele ciudate despre „străzi înghețate” în orașe precum Chicago în zilele fierbinți de iulie au declanșat un thread pe Reddit în care se explica inițiativa și se încurajau alți șoferi să se alăture.

”Acest tip de organizare digitală este un act de supraviețuire”

Unii migranți verifică informațiile de pe Waze înainte de a le amplifica în mod privat pe rețelele de socializare și platformele de mesagerie.

Waze a declarat pentru CNN că publicarea de rapoarte false încalcă politicile de utilizare ale aplicației. „Trimiterea intenționată de rapoarte false în Waze este împotriva politicilor noastre. Oamenii pot semnala rapoarte inexacte prin vot negativ sau prin trimiterea unui tichet de asistență - odată ce sunt identificate, le vom elimina de pe hartă”, a declarat compania, dar platforma nu poate împiedica apariția în continuare a rapoartelor.

Între timp, organizațiile de susținere a migranților, precum Liga Cetățenilor Latino-Americani Uniți (LULAC), au apărat strategia, spunând că platformele digitale pot fi o gură de oxigen pentru mii de persoane fără acte în contextul represiunii de la Washington împotriva imigrației ilegale.

„Departe de a fi o perturbare a aplicării legii, acest tip de organizare digitală este un act de supraviețuire - o expresie modernă a dreptului la apărare a comunității”, a declarat Brenda Bastian, directorul de conținut al grupului, într-un e-mail către CNN.

Puterea îi amenință pe americanii care îi ajută pe migranți: ”Vă vom vâna”

„Aceasta este mai mult decât o problemă digitală. Este vorba despre drepturile civile. Și nu vom lăsa spațiul digital să devină un alt instrument de opresiune - ne asigurăm că rămâne un instrument de rezistență”.

Autoritățile au reacționat rapid la acest fenomen, amenințând cu acțiuni în justiție. „Acest lucru pare cu siguranță obstrucționare a justiției”, a declarat secretarul pentru Securitate Internă, Kristi Noem, într-o declarație pentru CNN.

„Bravii noștri agenți ai forțelor de ordine ICE se confruntă deja cu o creștere de aproape 1.000% a numărului de agresiuni împotriva lor. Dacă obstrucționați sau atacați forțele de ordine, vă vom vâna și veți fi urmăriți penal în măsura maximă prevăzută de lege”.

Cu toate acestea, orice urmărire penală guvernamentală s-ar confrunta cu o jurisprudență semnificativă care ar afirma că avertizarea oamenilor cu privire la o posibilă arestare este o formă de exprimare protejată în temeiul Primului Amendament.

