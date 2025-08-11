Doi bărbați, arestați după ce au încercat să introducă ilegal în România cinci migranți ascunși într-un microbuz. VIDEO

Stiri actuale
11-08-2025 | 13:24
Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au depistat cinci cetățeni străini ascunși într-un microbuz, care încercau să treacă ilegal frontiera în România.

autor
Claudia Alionescu

Microbuzul, înmatriculat în Cehia, a fost oprit pentru control pe raza județului Giurgiu, fiind condus de un cetățean moldovean și având ca pasager un cetățean bulgar.

În urma verificării, în compartimentul de marfă a fost descoperit un locaș special amenajat în care se aflau ascunse patru persoane de cetățenie siriană și un cetățean irakian.

Migranții au fost îmbarcați în apropierea orașului Sofia, Bulgaria, și transportați aproximativ cinci ore până la granița cu România.”, potrivit polițiștilor.

Cei cinci migranți au fost predați autorităților bulgare pentru continuarea cercetărilor și aplicarea măsurilor legale.

În același timp, „cei doi bărbați, șoferul și pasagerul, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile și sunt cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de migranți.”

Poliția de Frontieră Giurgiu continuă acțiunile pentru prevenirea și combaterea migrației ilegale, pentru a asigura securitatea granițelor României.

Sursa: Politia de Frontiera Romana

11-08-2025 13:24

