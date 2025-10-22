România va menține centralele pe cărbune în funcțiune. Bogdan Ivan: „Cel mai negru scenariu, de blackout, va fi evitat”

România va putea menține funcționale centralele pe cărbune, pe care ar fi trebuit să le închidă la finele acestui an, a declarat ministrul Energiei.

Anunțul vine după ce am primit aprobarea oficială de la Bruxelles. În acest fel, susține responsabilul, evităm cel mai negru scenariu – cel în care, în condiții extreme, ne-am fi putut confrunta cu o pană de curent uriașă.

Bogdan Ivan, ministrul Energiei: „S-a asigurat că cel mai negru scenariu, și anume situația de a avea un potențial blackout în anumite condiții, în această iarnă, va fi 100% evitat. Avem foarte clar modul în care vom trece această iarnă. 4.500 de oameni își vor păstra locurile de muncă. Dincolo, păstrăm cât va mai fi nevoie centralele pe cărbune din România. Ne-am asigurat că nu o să avem o creștere nouă a prețului la energie electrică de la 1 ianuarie 2026.”

Cum au convins oficiaii români Comisia Europeană

Corespondent Știrile PRO TV: România risca să plătească penalități de până la 1,8 miliarde de euro la Comisia Europeană, pentru că am fi ratat jalonul din PNRR care prevedea închiderea centralelor pe cărbune, foarte poluante, la finele acestui an.

Derogarea a fost cerută pentru că centralele pe gaz, care ar trebui să le înlocuiască pe cele pe cărbune, nu sunt încă gata.

Oficialii români le-au prezentat celor de la Bruxelles mai multe variante și scenarii, dintre care cel extrem: România ar fi avut o pană uriașă de curent, în condiții de iarnă grea, combinată cu oprirea tuturor grupurilor pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia.

Ar fi trebuit să scoatem din funcțiune 1.750 MW, adică mai mult decât puterea instalată de la Cernavodă.

Pe de altă parte, ministrul investițiilor europene a anunțat că CE a aprobat revizuirea PNRR, dar România va putea atrage 21 de miliarde de euro în total, nu 28 așa cum era inițial.

Ce trebuia închis:

Rovinari 6 – 330 MW

Turceni 4 – 330 MW

Ișalnița 7 – 315 MW

Turceni 7 – 330 MW

Craiova 1 & 2 – 2 x 150 MW

Govora 3 & 4 – 2 x 50 MW

Iași – 50 MW

