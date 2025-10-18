Trei tineri ucraineni, blocaţi de trei zile pe Vârful Pop Ivan din Maramureş. Salvamontiștii au pornit în căutarea lor

Stiri actuale
18-10-2025 | 21:22
salvamont, salvare
Shutterstock

Salvamontişti şi poliţişti de frontieră din Maramureş intervin, sâmbătă seară, pentru salvarea a trei tineri ucraineni, blocaţi într-o zonă greu accesibilă, în apropierea vârfului Pop Ivan. Cei trei se află de trei zile pe munte şi nu mai pot înainta.

autor
Stirileprotv

„Echipa de prim răspuns a Salvamont Maramureş, structura profesionistă de salvare montană a Consiliului Judeţean Maramureş, împreună cu Poliţia de Frontieră Valea Vişrului, structura din cadrul ITPF Sighetu Marmaţiei, sunt în misiune de salvare in munţii Maramureşului, pe Vârful Pop Ivan, zona Criva, o zonă extrem de dificilă”, anunţă, sâmbătă seară, oficialii Salvamont Maramureş.

Potrivit acestora, trei tineri ucraineni, cu vârste de 24 şi 26 de ani, au solicitat ajutorul autorităţilor după ce au rămas blocaţi într-o zonă stâncoasă, cu multe prăpastii.

În condiţiile în care se află de trei zile pe munte, cei trei sunt în hipotermie din cauza temperaturilor scăzute şi nu mai pot să înainteze. Locul în care aceştia se află a fost stabilit cu sprijinul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale.

„Acum, salvatorii montani de la formaţiile Vişeu şi Borşa fac tot posibilul să-i aducă în siguranţă”, precizează sursa citată.

Citește și
salvamont
Un ucrainean aflat în Munţii Maramureşului de şapte zile a fost găsit în stare gravă de culegătorii de ciuperci
Două victime din blocul din Rahova nu pot fi încă identificate. Anchetatorii cer teste ADN pentru confirmare

Sursa: News.ro

Etichete: maramures, salvamontisti,

Dată publicare: 18-10-2025 21:22

Articol recomandat de sport.ro
Cu lacrimi în ochi și vocea gâtuită de emoție, a vorbit despre explozia devastatoare din Rahova: ”Mi-am sunat tatăl imediat”
Cu lacrimi în ochi și vocea gâtuită de emoție, a vorbit despre explozia devastatoare din Rahova: ”Mi-am sunat tatăl imediat”
Citește și...
Turiști răniți pe munte, salvați de echipele Salvamont Maramureș
Stiri actuale
Turiști răniți pe munte, salvați de echipele Salvamont Maramureș

Salvamontiştii maramureşeni au primit, sâmbătă, două apeluri prin care au fost solicitaţi să intervină în sprijinul unor turişti care s-au accidentat pe munte, s-au rănit la picioare nu şi s-au mai putut deplasa.

Un ucrainean aflat în Munţii Maramureşului de şapte zile a fost găsit în stare gravă de culegătorii de ciuperci
Stiri actuale
Un ucrainean aflat în Munţii Maramureşului de şapte zile a fost găsit în stare gravă de culegătorii de ciuperci

Un cetăţean ucrainean aflat de mai multe zile în Munţii Maramureşului a fost găsit în stare gravă de culegătorii de ciuperci, a informat, duminică seara, directorul Serviciului Public Judeţean Salvamont Maramureş, Dan Benga.

Trei tineri ucraineni au fost salvați de la 1.700 m altitudine de către salvamontiștii din Maramureș. STS i-a localizat
Stiri actuale
Trei tineri ucraineni au fost salvați de la 1.700 m altitudine de către salvamontiștii din Maramureș. STS i-a localizat

Trei tineri ucraineni care au trecut graniţa în România au fost recuperaţi sâmbătă seara de Salvamont Maramureş, iar starea lor de sănătate este bună, a informat, directorul Serviciului Public Judeţean (SPJ) Salvamont Maramureş, Dan Benga.

Recomandări
Răsturnare de situație cazul exploziei din Rahova. Locatarii spun că o firmă ar fi redeschis robinetul sigilat de Distrigaz
Stiri actuale
Răsturnare de situație cazul exploziei din Rahova. Locatarii spun că o firmă ar fi redeschis robinetul sigilat de Distrigaz

Au trecut 34 de ore de la deflagrația din Calea Rahovei, dar răspunsurile privind responsabilitatea pentru explozia devastatoare întârzie să apară. Anchetatorii au început audierea martorilor.

Două victime din blocul din Rahova nu pot fi încă identificate. Anchetatorii cer teste ADN pentru confirmare
Stiri actuale
Două victime din blocul din Rahova nu pot fi încă identificate. Anchetatorii cer teste ADN pentru confirmare

Identitatea a două dintre cele trei victime decedate în explozie trebuie confirmată cu ajutorul probelor ADN, spun anchetatorii.

Concesia făcută de UE pentru ca Vladimir Putin să ajungă la Budapesta. Anunțul Kremlinului despre întâlnirea cu Donald Trump
Stiri externe
Concesia făcută de UE pentru ca Vladimir Putin să ajungă la Budapesta. Anunțul Kremlinului despre întâlnirea cu Donald Trump

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a plecat cu mâna goală de la întâlnirea cu Donald Trump de la Casa Albă. Liderul american a spus că nu e pregătit să furnizeze Ucrainei rachetele de croazieră Tomahawk solicitate.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 18 Octombrie 2025

29:13

Alt Text!
Superspeed
S9E23

21:41

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 17 Octombrie 2025

01:31:45

Alt Text!
Vorbește Lumea
17 Octombrie 2025

01:29:46

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28