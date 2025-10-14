Șoferii vor fi amendați dacă ajung „prea repede”. Sancțiuni pentru viteză, fără radare - propunerea MAI

14-10-2025 | 19:31
Cumplitul accident din București este doar cel mai recent dintr-o serie neagră care plasează România pe ultimul loc în Europa la siguranța rutieră. În ultimele 9 luni, 940 de oameni și-au pierdut viața pe șosele și peste 2.300 au fost răniți grav.

autor
Daniel Nițoiu

Ministerul de Interne a lansat în dezbatere noi propuneri legislative pentru șoferi. Una dintre ele îi vizează pe cei care încalcă limita de viteză ocolind aparatele radar.

Potrivit Poliției Rutiere, anul trecut și-au pierdut viața în accidente rutiere grave, 1.478 de persoane și alte peste 3.000 au fost rănite grav. Chiar dacă cifrele pe anul acesta sunt deocamdată mai mici, țara noastră rămâne codașa Europei la siguranță rutieră. Pentru cei care circulă des cu viteză excesivă, Ministerul de Interne propune modificarea legii introducând sancțiuni pentru depășirea vitezei medii de deplasare.

Corespondent Știrile PRO TV: „Dacă un șofer e surprins de o cameră într-un punct A cu viteză legală, dar ajunge într-un punct B, într-un timp în care polițiștii pot calcula că a depășit viteza legală, el va fi amendat”.

De exemplu, dacă un automobil e surprins intrând pe autostrada Soarelui la ora 10, iar după 200 de km parcurși automobilul e surprins de a doua cameră la ora 11 și 6 minute, softul le va arăta automat polițiștilor că șoferul respectiv a circulat cu viteza medie de 180 de km pe oră, depășind astfel limita maximă admisă. Pentru asta, el va primi acasă cea mai aspră sancțiune, cu până la 20 de puncte de amendă și suspendarea permisului pe 90 de zile.

Bogdan Despescu - secretar de stat în MAI: „Este un concept aplicabil în mai multe state membre ale UE, Austria, Țările de Jos, Spania și nu în ultimul rând, Bulgaria, care l-a implementat la începutul lunii septembrie anul curent."

Și Compania Națională pentru Administrarea Infrastructurii rutiere a anunțat că are în plan să implementeze un astfel de sistem, însă era nevoie de cadrul legal creat acum de MAI. Proiectul aflat deocamdată în dezbatere publică mai prevede printre altele, ca șoferii care au obținut un permis de conducere pentru mașini automate să nu poată conduce și autoturisme cu transmisie manuală.

Ca să-i convingă pe șoferi să circule regulamentar Ministerul de Interne a apelat inclusiv la actori.

Denis Hanganu, actor: „Pot să vă spun din experiență proprie că pe setul de la filmul CURSA, s-au întâmplat câteva accidente neprogramate, mai exact 3. Chiar dacă aveam acolo poliția și totul se desfășura în mediu controlat, s-au petrecut accidente neprevăzute. Slavă Domnului, toată lumea purta centura de siguranță. Lăsați viteza pentru marele ecran, conduceți prudent."

Cei care doresc să trimiță propuneri pentru îmbunătățirea noului proiect legislativ, o pot face pe mail, la adresa [email protected].

