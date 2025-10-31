Weekend înfricoșător la Sighișoara, de Halloween. Fantomele și vârcolacii îi vor întâmpina pe turiști în cetatea medievală

Pregătiri de Halloween în cetatea medievală a Sighișoarei. Străduțele înguste din pitorescul sit, vechi de sute de ani, încep să se transforme într-un labirint care-i conduce pe turiști spre locuri înfricoșătoare.

După lăsarea întunericului, vor intra în scenă fantome, vârcolaci și alte personaje, gata să-i vrăjească ori să-i îngrozească pe vizitatori.

Timp de trei zile, zidurile cetății vor ascunde povești nebănuite și personaje care dau fiori. Mii de turiști veniți din întreaga lume, descoperă o altă față al clădirilor medievale, parte din patrimoniul UNESCO.

Todirică Dimitri, președinte asociația antreprenorilor locali: „Halloweenul oferă un context potrivit , pentru a duce la viață miturile din Transilvania într-un mod elegant și creativ, dar în același timp fără a pierde identitatea culturală al orașului”.

Cetatea Sighișoarei a fost asociată mereu cu legendarul Dracula.

Nicolae Teșculă, director Muzeu Istorie Sighișoara: „În secolul al 15 lea este menționată prezența lui Vlad Dracul la Sighișoara. El ajunge în Transilvania după ce primește la Nurenberg titlul de a fi membru în ordinul dragonului”.

Pornind de la legendarul personaj care a inspirat numeroase filme și cărți, organizatorii au creat scene cât mai înfricoșătoare pentru Halloween.

Special pentru sărbătoarea împrumutată de la americani, fost rezervate în aceste zile aproape toate pensiunile din zonă. O noapte de cazare poate ajunge la 200 de lei. Iar meteorologii anunță vreme bună în acest weekend.

Pentru copii s-au pregătit ateliere de desenat sau cioplit dovleci, iar adulții pot participa la balul vampirilor. După lăsarea întunericului va avea loc parada umbrelor, cu vrăjitoare, vârcolaci și strigoi. Festivalul de la Sighișoara se va încheia duminică.

