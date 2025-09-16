Polonia crede că NATO ar trebui să impună o zonă de interdicţie aeriană deasupra Ucrainei

Ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, a sugerat că NATO ar trebui să ia în calcul instituirea unei zone de interdicție aeriană deasupra Ucrainei pentru a contracara dronele rusești, idee pe care Kievul o promovează de la începutul războiului.

Declarațiile lui Sikorski vin după ce, săptămâna trecută, mai multe drone rusești au pătruns în spațiul aerian polonez. Avioanele de vânătoare și sistemele de apărare aeriană ale NATO au doborât o parte dintre acestea, care nu erau înarmate.

Referindu-se la extinderea acestor misiuni în spațiul aerian ucrainean, Sikorski a declarat pentru ziarul german Frankfurter Allgemeine: „Noi, ca NATO și UE, am putea fi capabili să facem acest lucru, dar nu este o decizie pe care Polonia o poate lua singură; ea poate fi luată numai împreună cu aliații săi”, relatează CNN.

„Protecția populației noastre – de exemplu, împotriva căderii de resturi – ar fi, în mod natural, mai mare dacă am putea combate dronele și alte obiecte zburătoare din afara teritoriului nostru național. Dacă Ucraina ne-ar cere să le doborâm deasupra teritoriului său, acest lucru ar fi avantajos pentru noi. Dacă mă întrebați personal, ar trebui să luăm în considerare această posibilitate”, a adăugat Sikorski.

O zonă de interdicție aeriană ucraineană, solicitată de președintele Volodimir Zelenski la scurt timp după invazia rusă, a fost discutată de aliații NATO în 2022, dar respinsă din teama unei confruntări directe cu avioanele rusești.

Propunerea actuală a lui Sikorski pare să se limiteze la combaterea dronelor rusești care se apropie de granițele Ucrainei cu statele NATO, menționează CNN.

Marea Britanie se alătură misiunii „Santinela Estului”

Un total de 16 drone au fost găsite în toată Polonia după incursiunea de miercuri, a precizat Ministerul de Interne. Avioanele poloneze și olandeze au interceptat unele drone, cu sprijinul forțelor multinaționale italiene, germane și NATO.

Ca răspuns, aliații Poloniei au lansat misiunea „Eastern Sentry” (Santinela Estului) pentru apărarea spațiului aerian de pe flancul estic al NATO. Luni, Regatul Unit a anunțat că Forțele Aeriene Regale se vor alătura și ele operațiunii. „Angajamentul Regatului Unit de a ajuta NATO să apere fiecare centimetru din teritoriul aliat este de neclintit”, a scris Ministerul britanic al Apărării pe platforma X.

Sikorski a mai spus că nu este o coincidență faptul că atât de multe drone au apărut brusc deasupra Poloniei. „Forțele noastre aeriene au respins amenințarea timp de șapte ore. Până în prezent, am auzit două explicații din partea guvernului rus: că dronele au zburat accidental peste graniță și că este imposibil ca dronele rusești să zboare atât de departe”, a subliniat el.

Ministerul rus al Apărării a declarat că a efectuat un atac asupra Ucrainei în noaptea de marți spre miercuri și a susținut că „nu s-a planificat distrugerea niciunui obiectiv pe teritoriul Poloniei”, precizând că dronele folosite au o rază maximă de 700 de kilometri.

Pe lângă incursiunea din Polonia, la doar câteva zile distanță, România a ridicat avioane de vânătoare după ce o dronă rusă a încălcat spațiul său aerian, notează CNN.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













