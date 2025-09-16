Polonia crede că NATO ar trebui să impună o zonă de interdicţie aeriană deasupra Ucrainei

Stiri externe
16-09-2025 | 07:05
drone, polonia
Pro TV

Ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, a sugerat că NATO ar trebui să ia în calcul instituirea unei zone de interdicție aeriană deasupra Ucrainei pentru a contracara dronele rusești, idee pe care Kievul o promovează de la începutul războiului.

autor
Ioana Andreescu

Declarațiile lui Sikorski vin după ce, săptămâna trecută, mai multe drone rusești au pătruns în spațiul aerian polonez. Avioanele de vânătoare și sistemele de apărare aeriană ale NATO au doborât o parte dintre acestea, care nu erau înarmate.

Referindu-se la extinderea acestor misiuni în spațiul aerian ucrainean, Sikorski a declarat pentru ziarul german Frankfurter Allgemeine: „Noi, ca NATO și UE, am putea fi capabili să facem acest lucru, dar nu este o decizie pe care Polonia o poate lua singură; ea poate fi luată numai împreună cu aliații săi”, relatează CNN.

„Protecția populației noastre – de exemplu, împotriva căderii de resturi – ar fi, în mod natural, mai mare dacă am putea combate dronele și alte obiecte zburătoare din afara teritoriului nostru național. Dacă Ucraina ne-ar cere să le doborâm deasupra teritoriului său, acest lucru ar fi avantajos pentru noi. Dacă mă întrebați personal, ar trebui să luăm în considerare această posibilitate”, a adăugat Sikorski.

O zonă de interdicție aeriană ucraineană, solicitată de președintele Volodimir Zelenski la scurt timp după invazia rusă, a fost discutată de aliații NATO în 2022, dar respinsă din teama unei confruntări directe cu avioanele rusești.

Citește și
avioane d elupta
Mobilizare NATO după ce drone rusești au intrat în România și Polonia. Aliații trimit avioane și o fregată pe flancul estic

Propunerea actuală a lui Sikorski pare să se limiteze la combaterea dronelor rusești care se apropie de granițele Ucrainei cu statele NATO, menționează CNN.

Marea Britanie se alătură misiunii „Santinela Estului”

Un total de 16 drone au fost găsite în toată Polonia după incursiunea de miercuri, a precizat Ministerul de Interne. Avioanele poloneze și olandeze au interceptat unele drone, cu sprijinul forțelor multinaționale italiene, germane și NATO.

Ca răspuns, aliații Poloniei au lansat misiunea „Eastern Sentry” (Santinela Estului) pentru apărarea spațiului aerian de pe flancul estic al NATO. Luni, Regatul Unit a anunțat că Forțele Aeriene Regale se vor alătura și ele operațiunii. „Angajamentul Regatului Unit de a ajuta NATO să apere fiecare centimetru din teritoriul aliat este de neclintit”, a scris Ministerul britanic al Apărării pe platforma X.

Sikorski a mai spus că nu este o coincidență faptul că atât de multe drone au apărut brusc deasupra Poloniei. „Forțele noastre aeriene au respins amenințarea timp de șapte ore. Până în prezent, am auzit două explicații din partea guvernului rus: că dronele au zburat accidental peste graniță și că este imposibil ca dronele rusești să zboare atât de departe”, a subliniat el.

Ministerul rus al Apărării a declarat că a efectuat un atac asupra Ucrainei în noaptea de marți spre miercuri și a susținut că „nu s-a planificat distrugerea niciunui obiectiv pe teritoriul Poloniei”, precizând că dronele folosite au o rază maximă de 700 de kilometri.

Pe lângă incursiunea din Polonia, la doar câteva zile distanță, România a ridicat avioane de vânătoare după ce o dronă rusă a încălcat spațiul său aerian, notează CNN.

Noi tensiuni în Guvern. PSD se opune public eliminării plafonării la alimente, după ce în coaliție a acceptat-o

Sursa: News.ro

Etichete: Rusia, Ucraina, razboi, NATO, Polonia, drone,

Dată publicare: 16-09-2025 07:05

Articol recomandat de sport.ro
Cândva cel mai scump jucător din istorie, a ajuns să joace azi la „județeană“. Debut dezastruos în Liga a 6-a
Cândva cel mai scump jucător din istorie, a ajuns să joace azi la „județeană“. Debut dezastruos în Liga a 6-a
Citește și...
Dronele, noua prioritate a apărării. România vrea să devină hub regional prin parteneriate cu Ucraina și SUA
Stiri actuale
Dronele, noua prioritate a apărării. România vrea să devină hub regional prin parteneriate cu Ucraina și SUA

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a discutat cu oficialii ucraineni despre dezvoltarea unor proiecte comune de producţie de drone în România.

Mobilizare NATO după ce drone rusești au intrat în România și Polonia. Aliații trimit avioane și o fregată pe flancul estic
Stiri externe
Mobilizare NATO după ce drone rusești au intrat în România și Polonia. Aliații trimit avioane și o fregată pe flancul estic

Misiunea "Noua Santinelă Estică", anunțată de NATO, a început. După incidentele cu dronele rusești din România și Polonia, Alianța a început dislocarea de avioane și nave, de-a lungul flancului estic.

Ursula von der Leyen: Incursiunea Rusiei în spaţiul aerian al României este o încălcare flagrantă a suveranităţii UE
Stiri externe
Ursula von der Leyen: Incursiunea Rusiei în spaţiul aerian al României este o încălcare flagrantă a suveranităţii UE

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a reacţionat duminică la incidentul pătrunderii unei drone ruseşti în spaţiul aerian al României, afirmând că reprezintă o „încălcare flagrantă a suveranităţii UE”.

Recomandări
Noi tensiuni în Guvern. PSD se opune public eliminării plafonării la alimente, după ce în coaliție a acceptat
Stiri Politice
Noi tensiuni în Guvern. PSD se opune public eliminării plafonării la alimente, după ce în coaliție a acceptat

A apărut încă un subiect tensionat în coaliția de guvernare. Palatul Victoria anunță că prețul alimentelor de bază nu va mai fi plafonat de la 1 octombrie, așa cum au stabilit deja partidele de la putere.

Nicușor Dan a fost întrebat dacă îl enervează Ilie Bolojan. Răspunsul președintelui României
Stiri Politice
Nicușor Dan a fost întrebat dacă îl enervează Ilie Bolojan. Răspunsul președintelui României

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că nu are voie să se enerveze pe Ilie Bolojan, după ce în campania electorală şi-a asumat că TVA nu va creşte, iar după numirea premierului acesta a crescut TVA-ul.

Tyler Robinson ar fi mărturisit online prietenilor că l-a împușcat pe Charlie Kirk înainte să se predea
Stiri externe
Tyler Robinson ar fi mărturisit online prietenilor că l-a împușcat pe Charlie Kirk înainte să se predea

Suspectul de 22 de ani în cazul uciderii lui Charlie Kirk pare să fi mărturisit faptele prietenilor, într-o conversație online, chiar înainte de a se preda autorităților, potrivit unor capturi de ecran obținute de The Washington Post.

 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 15 Septembrie 2025

43:16

Alt Text!
La Măruță
15 Septembrie 2025

01:28:39

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
15 Septembrie 2025

01:45:48

Alt Text!
Romania, te iubesc!
După ei, potopul

44:55

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28