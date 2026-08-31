Demersul urmărește să permită testarea noilor tehnologii într-un cadru clar și reglementat, fără a afecta siguranța celorlalți utilizatori ai spațiului aerian și a persoanelor aflate la sol, răspunzând astfel interesului manifestat de operatori UAS și administratori de aerodromuri pentru crearea unor asemenea zone, potrivit News.ro.

O zonă de testare UAS ar urma să reprezinte un spațiu aerian delimitat, care să poată fi restricționat și activat la cerere pentru desfășurarea testelor, în condiții stabilite în prealabil și în coordonare cu structurile responsabile de managementul traficului și al spațiului aerian, precizează AACR într-un comunicat de presă.

Condițiile necesare pentru autorizarea zonelor de testare UAS, cerințe care trebuie să fie îndeplinite de operatorii UAS ce vor utiliza zona sau de entitățile care vor gestiona o astfel de zonă, trebuie să aibă tipul și caracteristicile aeronavelor fără pilot care urmează să fie testate; riscurile conexe desfășurării activităților de zbor pentru obiecte și persoane aflate la sol și în aer; stabilirea unor proceduri pentru gestionarea riscurilor și răspunsul la incidente; stabilirea condițiilor de separare față de traficul aerian pilotat și față de zonele populate și implementarea măsurilor necesare pentru asigurarea securității cibernetice și a protecției datelor.

„Prin definirea unui proces clar de autorizare, AACR susține inovarea și dezvoltarea industriei de drone, menținând siguranța traficului aerian și protecția persoanelor aflate la sol drept priorități”, precizează sursa citată.

Atenție sporită pentru dronele cu reacție

Potrivit aceleiași surse, o atenție deosebită va fi acordată sistemelor UAS care, prin caracteristicile lor tehnice și operaționale, pot prezenta riscuri mai ridicate. În această categorie pot intra dronele cu reacție și alte platforme UAS cu performanțe ridicate.

În cazul acestor sisteme, evaluarea riscurilor va avea în vedere, printre altele, performanțele aeronavelor implicate și cerințele specifice de desfășurare a activităților de zbor, riscurile generate de aceste operațiuni aeriene asupra spațiului aerian controlat și a infrastructurii aeroportuare și necesitatea coordonării cu furnizorii de servicii de trafic aerian și, după caz, integrarea acestor zone de testare în sistemul actual de organizare a spațiului aerian.

„Atunci când nivelul de risc specific unor activități de zbor este mare, testarea sistemelor UAS cu performanțe ridicate va fi organizată în baza unor proceduri similare celor aplicate aeronavelor cu pilot la bord”, arată aceeași sursă.

Potrivit specialiștilor AACR, criteriile pentru autorizarea zonelor de testare sunt analizate în cadrul Consiliului pentru Managementul Spațiului Aerian (CMSA), structură civilo-militară de decizie în domeniul managementului strategic al spațiului aerian național.

„AACR va continua dialogul cu instituțiile publice, furnizorii de servicii de trafic aerian, administratorii de aerodromuri și operatorii UAS, astfel încât viitorul cadru de autorizare să răspundă atât nevoilor de dezvoltare și testare a noilor tehnologii, cât și cerințelor privind utilizarea în siguranță a spațiului aerian”, se mai arată în comunicatul citat.