Moneda, bătută în San Francisco în 1894, face parte din celebra serie Barber și are o istorie aparte. Prețul estimat este de 15 milioane de ori mai mare decât valoarea sa nominală, potrivit The Hill .

Pentru cei mai mulți oameni, o monedă de 10 cenți uitată într-o pușculiță, într-un sertar sau între pernele canapelei nu are nimic spectaculos. În cazul unui exemplar foarte rar, însă, aceeași valoare nominală poate ascunde o adevărată avere.

Casa de licitații estimează la 1,5 milioane de dolari valoarea monedei care va fi scoasă la vânzare. Licitația va începe de la 1 milion de dolari, iar primele oferte online vor putea fi făcute începând cu 1 septembrie.

Moneda a fost bătută în San Francisco în urmă cu mai bine de 130 de ani și face parte din seria Barber, numită după gravorul Charles E. Barber, cel care a creat designul.

Monedele din această serie au început să fie produse în anii 1890. Deși unele exemplare Barber s-au vândut pentru sute de dolari, cele din 1894, realizate la San Francisco, sunt printre cele mai căutate de colecționari.

Motivul este simplu: sunt extrem de rare. Documentele arată că în San Francisco au fost produse doar 24 de exemplare în acel an.

Trei dintre cele 24 de monede au fost supuse unor verificări, astfel că 21 ar fi trebuit să rămână în circulație. Nu se știe însă ce s-a întâmplat cu 12 dintre ele, iar în prezent sunt cunoscute doar nouă exemplare care au supraviețuit.