De marți, 1 septembrie, conducerea Apple va fi preluată de John Ternus, vicepreședintele senior al companiei pentru Inginerie Hardware, potrivit Financial Express.

Cook a preluat Apple într-un moment dificil. Jobs se retrăsese din cauza problemelor de sănătate și a murit doar două luni mai târziu. De atunci, Cook a contribuit la transformarea Apple într-una dintre cele mai valoroase companii din lume.

Cook va rămâne la Apple într-un nou rol

Apple a anunțat pentru prima dată schimbarea conducerii în aprilie. Consiliul de administrație al companiei a aprobat în unanimitate planul, pe care Apple l-a descris drept rezultatul unui „proces atent de planificare a succesiunii pe termen lung”.

Cook, în vârstă de 65 de ani, va deveni președinte executiv al consiliului de administrație al Apple. Compania a precizat că acesta va „ajuta în anumite aspecte ale activității companiei, inclusiv în relațiile cu factorii de decizie politică din întreaga lume”.

Arthur Levinson, care a fost președintele neexecutiv al Apple în ultimii 15 ani, va deveni director independent principal. Ternus se va alătura, de asemenea, consiliului de administrație.

Cook conducea deja o mare parte din Apple înainte de a deveni CEO

Cook a devenit CEO al Apple pe 24 august 2011, după retragerea lui Jobs. Însă el era deja de ani buni unul dintre cei mai importanți oameni din companie.

Cook preluase conducerea operațiunilor zilnice ale Apple în timpul a două concedii medicale ale lui Jobs. El s-a alăturat companiei în 1998, în funcția de vicepreședinte senior pentru operațiuni la nivel mondial.

La acea vreme, Apple se confrunta cu dificultăți și era aproape de faliment.

Cook s-a concentrat asupra lanțului de aprovizionare și a făcut schimbări majore în modul în care Apple își gestiona operațiunile. Această activitate a devenit ulterior una dintre bazele dezvoltării companiei.

Ternus, între timp, s-a alăturat Apple în 2001, ca membru al echipei de design al produselor. A devenit vicepreședinte pentru Inginerie Hardware în 2013 și a fost promovat în funcția de vicepreședinte senior în 2021.

El a fost implicat în dezvoltarea unora dintre cele mai importante produse Apple, inclusiv iPhone, iPad, Mac, AirPods și Apple Watch.

Valoarea Apple a crescut de peste 20 de ori

Cifrele din perioada în care Cook a fost CEO arată cât de mult a crescut Apple.

În timpul mandatului său, prețul acțiunilor Apple, ajustat pentru divizările de acțiuni, a crescut de peste 20 de ori. În ziua în care Apple a anunțat succesiunea, valoarea de piață a companiei a ajuns la 4.000 de miliarde de dolari, de 11 ori mai mare decât evaluarea din 2011. Și veniturile au crescut puternic.

Potrivit Yahoo Finance, veniturile Apple au depășit 400 de miliarde de dolari în ultimul an fiscal, comparativ cu aproximativ 108 miliarde de dolari în anul fiscal 2011, când Cook a preluat conducerea.

Serviciile au devenit o parte uriașă a afacerilor Apple

Când Cook a devenit CEO, Apple depindea în mare măsură de vânzarea de dispozitive noi. Situația s-a schimbat semnificativ.

Divizia de servicii este acum a doua cea mai mare afacere a Apple. Aceasta include App Store, Apple Music, iCloud, Apple Pay, Apple TV+, Apple Arcade, AppleCare și publicitatea.

Serviciile au generat venituri de 109,1 miliarde de dolari anul trecut. Dispozitivele purtabile au reprezentat al treilea cel mai mare segment al Apple, cu venituri de 35,6 miliarde de dolari.

AppleMagazine a relatat, de asemenea, că serviciile au atins niveluri record ale veniturilor în anul fiscal 2025.

David Yoffie, de la Harvard Business School, a declarat pentru Yahoo Finance că extinderea afacerii iPhone către servicii i-a oferit Apple o nouă sursă atât de venituri, cât și de profit.

Această schimbare a redus și dependența Apple de clienții care cumpără dispozitive noi în fiecare an. De exemplu, cineva poate continua să folosească un iPhone mai vechi, plătind în continuare Apple pentru stocare în cloud, abonamente sau servicii de plată.

Apple a renunțat la Intel și și-a dezvoltat propriile cipuri

Una dintre cele mai importante decizii tehnologice din mandatul lui Cook a fost renunțarea la procesoarele Intel pentru computerele Mac. În iunie 2020, Apple a anunțat un plan pe doi ani pentru trecerea Mac-urilor la propriile cipuri.

Cook a numit schimbarea „o zi istorică pentru Mac”.

Potrivit TechCrunch, tranziția a început în 2020 și a fost finalizată pentru întreaga gamă Mac până în 2023. Noile cipuri au adus o autonomie mai mare a bateriei, performanțe mai bune și o eficiență energetică sporită.

Macworld a descris schimbarea drept una dintre cele mai importante transformări ale Mac din ultimul deceniu. Există, de asemenea, o legătură clară între această decizie și planurile mai recente ale Apple în domeniul inteligenței artificiale.

Când Cook a devenit CEO, Apple lansase de curând primul său cip dezvoltat intern, A4, în 2010. De atunci, această tehnologie a evoluat și stă la baza cipurilor utilizate în iPhone-uri, iPad-uri și Mac-uri.

San Francisco Standard a scris că decizia Apple a dat rezultate în două privințe: a ajutat compania să depășească Intel în ceea ce privește performanțele hardware și, ulterior, i-a oferit o bază solidă pentru Apple Intelligence.

Deoarece procesarea AI poate avea loc direct pe dispozitiv, Apple își poate menține și abordarea axată pe confidențialitate, devenită o parte importantă a identității brandului.

Apple Watch și AirPods au devenit afaceri importante

În timpul mandatului lui Cook, Apple și-a extins prezența pe piața dispozitivelor purtabile. Compania a lansat și dezvoltat produse precum Apple Watch, AirPods și casca de realitate mixtă Vision Pro.

Apple Watch și AirPods au devenit linii importante de produse. Tech-Insider.org estimează că AirPods au ajuns să reprezinte o afacere de aproximativ 20 de miliarde de dolari anual.

Vision Pro a avut însă un parcurs mult mai dificil.

CNBC a relatat că dispozitivul de realitate mixtă a întâmpinat dificultăți în a se impune pe piață după lansarea din 2024, devenind una dintre dezamăgirile evidente ale perioadei Cook.

Confidențialitatea a devenit o parte importantă a identității Apple

Cook a transformat, de asemenea, confidențialitatea și securitatea în elemente centrale ale imaginii Apple.

În timpul mandatului său, compania și-a construit o poziție puternică în domeniul protecției vieții private și și-a prezentat în mod repetat produsele drept mai sigure decât cele ale unor rivali precum Google și Meta.

Există însă o contradicție în acest mesaj. Apple continuă să folosească Google drept motor de căutare implicit în Safari, iar acordul comercial dintre cele două companii nu se potrivește întotdeauna cu mesajele Apple axate puternic pe confidențialitate.

Apple a început să returneze mai mulți bani acționarilor

Cook a schimbat și abordarea Apple față de acționari. Compania a introdus în 2012, la scurt timp după ce Cook a devenit CEO, un program de dividende și răscumpărare de acțiuni.

Apple nu procedase astfel în perioada Jobs. De atunci, compania a cheltuit sute de miliarde de dolari pentru răscumpărarea propriilor acțiuni.

Ternus preia conducerea în timp ce Apple se confruntă cu marea provocare a inteligenței artificiale

Schimbarea de la Cook la Ternus este prima tranziție la nivelul funcției de CEO al Apple de când Jobs i-a predat conducerea lui Cook, în 2011. Ternus preia compania într-un moment deosebit de important.

Apple a intrat în cursa inteligenței artificiale cu Apple Intelligence, în 2024. Compania s-a confruntat însă cu întârzieri în lansarea versiunii îmbunătățite a Siri pe care o promisese.

În același timp, Apple a rămas în urma unora dintre cele mai importante nume din domeniul inteligenței artificiale generative, inclusiv OpenAI, al cărei ChatGPT a contribuit la declanșarea actualului boom AI în 2022.

Aceasta este provocarea pe care Ternus o va prelua când va deveni oficial CEO, pe 1 septembrie.

Apple și-a luat rămas-bun de la Cook

Apple a organizat pe 23 august un eveniment de rămas-bun pentru Cook, la cantina Caffè Macs din campusul său din Cupertino, potrivit The Information. La eveniment ar fi participat aproximativ 200 de persoane și a avut loc și un recital al trupei OneRepublic.

Laurene Powell Jobs, fostul director operațional al Apple Jeff Williams, șeful diviziei de servicii Eddy Cue și Ternus s-au numărat printre cei care ar fi luat cuvântul.

În ultimele săptămâni ale mandatului său de CEO, CBS News l-a întrebat pe Cook cum și-ar dori să fie percepută moștenirea sa.

Cook a răspuns: „Din punctul meu de vedere, moștenirea ta este descrisă de alții, nu de tine. Așa că sper că oamenii vor spune că am fost un om bun și decent.”

După aproape 15 ani în funcția de CEO al Apple, Cook se mută acum în consiliul de administrație. Ternus va prelua conducerea unei companii care rămâne extrem de puternică, dar care se confruntă cu un test major: să demonstreze că poate ține pasul în cursa rapidă a inteligenței artificiale.