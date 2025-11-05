România pierde specialiști străini din cauza birocrației. Angajarea experților din India și America Latină durează un an

05-11-2025
În vreme ce Guvernul se pregătește să reducă numărul de lucrători străini admiși pe piață de la noi, angajatorii sunt în căutare de „creiere”, adică specialiști bine instruiți în anumite domenii, chiar și în India sau America Latină.

Laura Culiță

Aducerea acestor străini, cu diplome și calificări superioare, durează și un an din cauza procedurilor greoaie, față de câteva luni în alte state europene.

Pentru ca acest dosar să se transforme într-o angajare de succes a unui specialist străin la noi în țară, e nevoie de până la un an, spun reprezentanții acestei companii de consultanță în imigrare. Este un termen foarte lung, în condițiile în care alte state europene, care se luptă pentru atragerea de talente, în special din Asia și America de Sud, au redus întregul proces la câteva luni, spun specialiștii.

Elena Antoneac, reprezentant companie de consultanță: „Pentru un angajator, ca să facă o ofertă de angajare pentru un inginer pe care vrea să-l aducă din India sau din America de Sud sau dintr-o altă țară unde găsește calificările respective, durează un an de zile. România, vă spun sincer, a pierdut foarte multe proiecte.”

Țară aflată, la fel ca România, în căutare de „creiere” după exodul tinerilor în ultimele decenii, Portugalia a decis anul acesta să accelereze angajarea de lucrători străini înalt calificați, reducând perioada de acordare a vizei de muncă la 20 de zile.

La noi, cel mai mult durează obținerea avizului de angajare sau de detașare, spun angajatorii. Se așteaptă foarte mult pentru depunerea dosarului la Serviciul de Imigrări, dar și pentru legalizări de acte de studii, care trebuie recunoscute la noi.

Teodora Alionte, consilier juridic, companie de consultanță: „Este cazul unui lucrător care va veni în România transferat de pe o poziție de IT, cybersecurity. El abia anul viitor va putea să înceapă activitatea pentru care am început procesul în martie, în acest an. Lucru care nu se întâmplă în celelalte state europene, care au niște procese mult mai fluide, mult mai rapide, chiar și simplificate pentru acest tip de lucrători înalt calificați.”

România are mare nevoie de specialiști în domenii care se dezvoltă energie verde, petrol și gaze, telecomunicații, spun angajatorii.

Potrivit unui raport OCDE, lucrătorii înalt calificați migranți reprezentau sub 1% din totalul angajaților în România. Pentru anul viitor, Guvernul se pregătește să scadă cu cel puțin 10.000 numărul de lucrători nou-admiși pe piață, de la 100.000 în prezent.

Sursa: Pro TV

