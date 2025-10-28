Rusia susține că militari străini luptă pentru Ucraina. „Se aud constant limbi străine pe front”

Stiri externe
28-10-2025 | 17:21
soldati ucraina
Shutterstock

Kremlinul a declarat marţi că trupele ruse aud constant limbi străine vorbite de cei care luptă pentru Ucraina pe linia frontului şi a promis că aceşti luptători vor fi „distruşi”, relatează Reuters.

autor
Sabrina Saghin

Armata noastră aude limbi străine, se aud constant limbi străine pe front”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, când a fost întrebat despre afirmaţiile că Franţa se pregăteşte să trimită soldaţi în Ucraina.

„Deci, aceşti străini sunt acolo, noi îi distrugem. Armata noastră va continua să-şi facă treaba”, a punctat el.

Rusia susţine că NATO are militari prezenţi în Ucraina

Rusia afirmă de mult timp că personalul militar al NATO este prezent în Ucraina şi că serviciile sale de interceptare au detectat repetate conversaţii în engleză şi franceză pe linia frontului.

NATO, alianţa militară condusă de SUA, afirmă că susţine Ucraina, dar nu a trimis soldaţi acolo. Presa americană, de pildă cotidianul The New York Times, afirmă însă că agenţiile de informaţii americane şi europene de top au o prezenţă semnificativă în Ucraina.

Citește și
viktor orban
Ungaria plănuieşte formarea unui bloc anti-Ucraina împreună cu Cehia şi Slovacia

Sursa: News.ro

Etichete: Rusia, Ucraina, NATO,

Dată publicare: 28-10-2025 17:08

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Tragic! Fotbalistul lui Inter a omorât un om în scaun cu rotile. Cristi Chivu și-a anunțat decizia
NEWS ALERT Tragic! Fotbalistul lui Inter a omorât un om în scaun cu rotile. Cristi Chivu și-a anunțat decizia
Citește și...
Ucraina anunţă extinderea geografică a atacurilor cu rază lungă asupra Rusiei
Stiri externe
Ucraina anunţă extinderea geografică a atacurilor cu rază lungă asupra Rusiei

În cadrul şedinţei Statului Major al comandantului suprem, au fost stabilite sarcini pentru extinderea ariei geografice a atacurilor cu rază lungă de acţiune ale forţelor de apărare ale Ucrainei, a anunţat Zelenski.

Ungaria plănuieşte formarea unui bloc anti-Ucraina împreună cu Cehia şi Slovacia
Stiri externe
Ungaria plănuieşte formarea unui bloc anti-Ucraina împreună cu Cehia şi Slovacia

Ungaria intenţionează să-şi unească forţele cu Cehia şi Slovacia pentru a forma o alianţă sceptică faţă de Ucraina în cadrul UE, a declarat pentru POLITICO un consilier politic de rang înalt al prim-ministrului ungar Viktor Orbán.

Trump l-a criticat pe Putin pentru că a testat o nouă rachetă de croazieră: „Mai bine ar pune capăt războiului din Ucraina”
Stiri externe
Trump l-a criticat pe Putin pentru că a testat o nouă rachetă de croazieră: „Mai bine ar pune capăt războiului din Ucraina”

„Mai bine ar pune capăt războiului din Ucraina, decât să testeze rachete”, i-a răspuns Donald Trump lui Vladimir Putin.

Recomandări
Soluția de moment găsită de PSD în scandalul legii Bolojan privind pensiile magistraților: „Ne bazăm pe bagheta lui magică”
Stiri Politice
Soluția de moment găsită de PSD în scandalul legii Bolojan privind pensiile magistraților: „Ne bazăm pe bagheta lui magică”

Liderii Coaliției nu au ajuns, marți, la niciun numitor comun în ceea ce privește pensiile speciale ale magistraților. Ba mai mult, președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a plecat din ședință, dar nu înainte de a pune presiune pe premier.

Anunțul procurorilor după ce medicul Ștefania Szabo a fost găsită moartă în camera de gardă a spitalului din Buzău
Stiri actuale
Anunțul procurorilor după ce medicul Ștefania Szabo a fost găsită moartă în camera de gardă a spitalului din Buzău

Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău a deschis o anchetă penală pentru ucidere din culpă, după decesul doctoriței Lavinia Ștefania Szabo, director medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău.

Primele imagini cu ucrainenii racolați de Moscova care plănuiau un sabotaj cu colete explozive în București
Stiri actuale
Primele imagini cu ucrainenii racolați de Moscova care plănuiau un sabotaj cu colete explozive în București

Ucrainenii arestați la București pentru că ar fi pus la cale un sabotaj în Capitală la îndemnul serviciilor secrete rusești au apărut marți pentru prima oară în public.

Top citite
1 Halloween
Shutterstock
Stiri Diverse
Când este Halloween 2025. Ce tradiții și obiceiuri există în seara de Halloween. De ce se fac cadouri dulciuri
2 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 28 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va avea cheltuieli neprevăzute
3 murături
Shutterstock
Stiri Diverse
Cum recunoști murăturile stricate. Semne că trebuie aruncate
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 28 Octombrie 2025

47:18

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 28 Octombrie 2025

01:51:06

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
27 Octombrie 2025

01:30:23

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28