Rusia susține că militari străini luptă pentru Ucraina. „Se aud constant limbi străine pe front”

Kremlinul a declarat marţi că trupele ruse aud constant limbi străine vorbite de cei care luptă pentru Ucraina pe linia frontului şi a promis că aceşti luptători vor fi „distruşi”, relatează Reuters.

„Armata noastră aude limbi străine, se aud constant limbi străine pe front”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, când a fost întrebat despre afirmaţiile că Franţa se pregăteşte să trimită soldaţi în Ucraina.

„Deci, aceşti străini sunt acolo, noi îi distrugem. Armata noastră va continua să-şi facă treaba”, a punctat el.

Rusia susţine că NATO are militari prezenţi în Ucraina

Rusia afirmă de mult timp că personalul militar al NATO este prezent în Ucraina şi că serviciile sale de interceptare au detectat repetate conversaţii în engleză şi franceză pe linia frontului.

NATO, alianţa militară condusă de SUA, afirmă că susţine Ucraina, dar nu a trimis soldaţi acolo. Presa americană, de pildă cotidianul The New York Times, afirmă însă că agenţiile de informaţii americane şi europene de top au o prezenţă semnificativă în Ucraina.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













