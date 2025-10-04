România intră în iarnă cu depozitele de gaze pline. Producția internă scade, dar facturile nu cresc până în martie 2026

Stiri actuale
04-10-2025 | 13:28
×
Codul embed a fost copiat

„Intrăm anul acesta în sezonul rece cu depozitele de gaze pline, astfel că suntem bine pregătiți pentru iarnă”, spune ministrul Energiei.

autor
Ștefana Todică

Pe de altă parte, producția de gaze a scăzut, iar în prima parte a anului am apelat mai mult la importuri decât anul trecut. Chiar dacă vor crește prețurile la gaz, facturile pentru oameni vor rămâne la fel pentru că tarifele sunt încă plafonate, până în primăvară, a adăugat ministrul Energiei.

Gradul de umplere a ajuns la aproape 95%. Ne-am depășit astfel țintele și situația este chiar mai bună decât media europeană, de sub 83%.

Mai mult, depozitele au fost umplute încă din vară, la prețuri mici. Oricum, consumatorii sunt la adăpost în această iarnă și pentru că plafonarea la gaze este încă în vigoare.

Bogdan Ivan, ministrul Energiei: „Până în 31 martie 2026 prețul la gaze naturale nu va crește pentru nimeni, nici pentru consumatorii casnici, nici pentru companii. Încă de acum lucrăm la mecanisme prin care să ne asigurăm că nu vom avea același șoc pe care l-am avut în clipa în care a fost eliminată schema de compensare-plafonare la energie electrică”.

Citește și
gaz ucraina
Bulgaria va suspenda tranzitul de gaze rusești pe termen scurt în 2026. Premierul Rosen Jeliazkov a confirmat decizia

Laurențiu Urluescu, președinte AFEER: „Prețul gazului în factura consumatorului casnic este plafonat la 0,31 lei pe kWh. Dar s-a întâmplat, ca și anul trecut, și în toată perioada asta, în factură, consumatorul să plătească 0,27-0,28, deci sub plafon. Scenariul cel mai negativ, va ajunge consumatorul să plătească 0,31, niciodată mai mult”.

Deși momentan pe piețele internaționale prețul gazului este stabil și mai mic decât anul trecut, pot apărea dificultăți în iarnă, dacă vor fi episoade de ger în regiune.

România, importă tot mai mult gaz

România a importat mai mult gaz în primele șapte luni ale anului, față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit INS, iar producția a scăzut cu două procente.

Mihnea Cătuți, expert în energie: „Producția noastră de gaze naturale e din ce în ce mai mică de la un an la altul. Deci până în 2027, când ar trebui să fie funcționale noi zăcăminte, probabil că vom continua pe această logică de importuri parțiale”.

Producția de gaze va crește după ce vor începe exploatările la zăcămintele Neptun Deep, în Marea Neagră, și Caragele, din Buzău.

România intră în iarnă cu rezerve de gaze de 95%, dar producția a scăzut și dependența de importuri rămâne ridicată

Sursa: Pro TV

Etichete: gaze, romania, facturi,

Dată publicare: 04-10-2025 13:28

Articol recomandat de sport.ro
FOTO O poză cât o mie de cuvinte! Cum arată palmele Mihaelei Cambei după ce a cucerit trei medalii la Mondial
FOTO O poză cât o mie de cuvinte! Cum arată palmele Mihaelei Cambei după ce a cucerit trei medalii la Mondial
Citește și...
România intră în iarnă cu rezerve de gaze de 95%, dar producția a scăzut și dependența de importuri rămâne ridicată
Stiri Economice
România intră în iarnă cu rezerve de gaze de 95%, dar producția a scăzut și dependența de importuri rămâne ridicată

„Intrăm anul acesta în sezonul rece cu depozitele de gaze pline, astfel că suntem bine pregătiți pentru iarnă”, spune ministrul Energiei.

Bulgaria va suspenda tranzitul de gaze rusești pe termen scurt în 2026. Premierul Rosen Jeliazkov a confirmat decizia
Stiri externe
Bulgaria va suspenda tranzitul de gaze rusești pe termen scurt în 2026. Premierul Rosen Jeliazkov a confirmat decizia

Bulgaria va întrerupe, începând cu 2026, tranzitul gazelor rusești aferente contractelor pe termen scurt, a declarat premierul Rosen Jeliazkov pentru agenţia de ştiri bulgară BTA.

Recomandări
Ilie Bolojan anunță că pachetul 3 ar putea fi adoptat curând. Reforma administrației, blocată în coaliție
Stiri actuale
Ilie Bolojan anunță că pachetul 3 ar putea fi adoptat curând. Reforma administrației, blocată în coaliție

Reforma administrației este o urgență pentru a ține cheltuielile sub control, spune prim-ministrul Ilie Bolojan, la bilanțul primelor 100 de zile de guvernare.

Rușii au lovit un tren plin cu pasageri în regiunea ucraineană Sumîi. Zeci de victime raportate | Video
Stiri externe
Rușii au lovit un tren plin cu pasageri în regiunea ucraineană Sumîi. Zeci de victime raportate | Video

Forțele armate ruse au atacat gara din comunitatea Șostka din regiunea ucraineană Sumîi, a anunțat pe 4 octombrie șeful administrației regionale, Oleg Grigorov. El a spus că trenul de pasageri Șostka-Kiev a fost lovit.

Ciclonul mediteranean a adus iarna în octombrie. Inundații pe străzile din Capitală, copaci doborâți și ninsori la munte
Stiri actuale
Ciclonul mediteranean a adus iarna în octombrie. Inundații pe străzile din Capitală, copaci doborâți și ninsori la munte

Ciclonul mediteranean care a ajuns în România a măturat jumătate de țară și a adus iarna la început de octombrie.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 04 Octombrie 2025

02:02:29

Alt Text!
Superspeed
S9E21

21:01

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Andrei Bănuță la Întrebarea mesei rotunde

41:12

Alt Text!
La Măruță
03 Octombrie 2025

01:30:36

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28