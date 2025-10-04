România intră în iarnă cu depozitele de gaze pline. Producția internă scade, dar facturile nu cresc până în martie 2026

„Intrăm anul acesta în sezonul rece cu depozitele de gaze pline, astfel că suntem bine pregătiți pentru iarnă”, spune ministrul Energiei.

Pe de altă parte, producția de gaze a scăzut, iar în prima parte a anului am apelat mai mult la importuri decât anul trecut. Chiar dacă vor crește prețurile la gaz, facturile pentru oameni vor rămâne la fel pentru că tarifele sunt încă plafonate, până în primăvară, a adăugat ministrul Energiei.

Gradul de umplere a ajuns la aproape 95%. Ne-am depășit astfel țintele și situația este chiar mai bună decât media europeană, de sub 83%.

Mai mult, depozitele au fost umplute încă din vară, la prețuri mici. Oricum, consumatorii sunt la adăpost în această iarnă și pentru că plafonarea la gaze este încă în vigoare.

Bogdan Ivan, ministrul Energiei: „Până în 31 martie 2026 prețul la gaze naturale nu va crește pentru nimeni, nici pentru consumatorii casnici, nici pentru companii. Încă de acum lucrăm la mecanisme prin care să ne asigurăm că nu vom avea același șoc pe care l-am avut în clipa în care a fost eliminată schema de compensare-plafonare la energie electrică”.

Laurențiu Urluescu, președinte AFEER: „Prețul gazului în factura consumatorului casnic este plafonat la 0,31 lei pe kWh. Dar s-a întâmplat, ca și anul trecut, și în toată perioada asta, în factură, consumatorul să plătească 0,27-0,28, deci sub plafon. Scenariul cel mai negativ, va ajunge consumatorul să plătească 0,31, niciodată mai mult”.

Deși momentan pe piețele internaționale prețul gazului este stabil și mai mic decât anul trecut, pot apărea dificultăți în iarnă, dacă vor fi episoade de ger în regiune.

România, importă tot mai mult gaz

România a importat mai mult gaz în primele șapte luni ale anului, față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit INS, iar producția a scăzut cu două procente.

Mihnea Cătuți, expert în energie: „Producția noastră de gaze naturale e din ce în ce mai mică de la un an la altul. Deci până în 2027, când ar trebui să fie funcționale noi zăcăminte, probabil că vom continua pe această logică de importuri parțiale”.

Producția de gaze va crește după ce vor începe exploatările la zăcămintele Neptun Deep, în Marea Neagră, și Caragele, din Buzău.

