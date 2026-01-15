Vin anii marilor tuneluri de autostradă, în România. Care se deschide primul

Deşi în România se vorbeşte de zeci de ani despre realizarea unor tuneluri de autostradă, până în prezent a fost inaugurată o singură structură de acest tip.

Este vorba despre pasajul acoperit de 340 de metri de la Săcel, situat între Sălişte şi Sibiu, pe traseul Autostrăzii A1.

Construcţia a fost inaugurată în 2013, în urmă cu 12 ani, însă o parte dintre specialişti susţin că aceasta este denumită impropriu „tunel”. Motivul este legat de metoda de execuţie, structura fiind realizată prin procedeul cut & cover, o tehnică diferită de cea folosită în cazul tunelurilor clasice forate.

Cu toate acestea, situaţia este pe punctul de a se schimba semnificativ. În prezent, pe mai multe tronsoane de autostradă din România sunt în construcţie tuneluri mult mai ample, unele de trei, cinci şi chiar aproape şase ori mai lungi decât pasajul de la Săcel, marcând o etapă importantă în dezvoltarea infrastructurii rutiere.

Mai multe detalii, pe SpotMedia.

