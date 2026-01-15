Vin anii marilor tuneluri de autostradă, în România. Care se deschide primul

Stiri actuale
15-01-2026 | 09:07
Tunel

Deşi în România se vorbeşte de zeci de ani despre realizarea unor tuneluri de autostradă, până în prezent a fost inaugurată o singură structură de acest tip.

autor
Stirileprotv

Este vorba despre pasajul acoperit de 340 de metri de la Săcel, situat între Sălişte şi Sibiu, pe traseul Autostrăzii A1.

Construcţia a fost inaugurată în 2013, în urmă cu 12 ani, însă o parte dintre specialişti susţin că aceasta este denumită impropriu „tunel”. Motivul este legat de metoda de execuţie, structura fiind realizată prin procedeul cut & cover, o tehnică diferită de cea folosită în cazul tunelurilor clasice forate.

Cu toate acestea, situaţia este pe punctul de a se schimba semnificativ. În prezent, pe mai multe tronsoane de autostradă din România sunt în construcţie tuneluri mult mai ample, unele de trei, cinci şi chiar aproape şase ori mai lungi decât pasajul de la Săcel, marcând o etapă importantă în dezvoltarea infrastructurii rutiere.

Mai multe detalii, pe SpotMedia.

Citește și
cartita china
A ajuns în România cârtița „importată” din China. Va fora Tunelul Poiana de pe Autostrada Sibiu-Pitești

Sursa: spotmedia.ro

Etichete: romania, spot, tuneluri,

Dată publicare: 15-01-2026 08:55

Articol recomandat de sport.ro
Dan Petrescu și-a spus oful într-un moment greu: "Rusia, Italia, Anglia! Mai puțin din România"
Dan Petrescu și-a spus oful într-un moment greu: "Rusia, Italia, Anglia! Mai puțin din România"
Citește și...
Un șofer român s-a urcat beat la volan și a mers 30 de km pe contrasens pe o autostradă din Germania. Avea alcoolemie mare
Stiri externe
Un șofer român s-a urcat beat la volan și a mers 30 de km pe contrasens pe o autostradă din Germania. Avea alcoolemie mare

Un șofer român s-a urcat beat la volan și a circulat 30 de kilometri pe contrasens pe o autostradă din Germania.   

A ajuns în România cârtița „importată” din China. Va fora Tunelul Poiana de pe Autostrada Sibiu-Pitești
Stiri actuale
A ajuns în România cârtița „importată” din China. Va fora Tunelul Poiana de pe Autostrada Sibiu-Pitești

Cârtița adusă din China a ajuns în Portul Constanța. Vorbim despre instalația care va fora primul tunel rutier de autostradă executat în România cu această tehnologie.

Autostrada A8 înaintează în zona de munte. Când ar putea fi finalizat lotul de 14 km dintre Joseni și Ditrău
Stiri actuale
Autostrada A8 înaintează în zona de munte. Când ar putea fi finalizat lotul de 14 km dintre Joseni și Ditrău

Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, anunţă luni că începe proiectarea pentru încă un lot al Autostrăzii A8, 1D Joseni-Ditrău, asocierea de constructori din România şi Bulgaria având termen de 10 luni pentru realizarea Proiectului Tehnic.

De la promisiuni la asfalt: Autostrada Moldovei A7 ajunge la 70%, în acest an. Ce se întâmplă, dincolo de Pașcani
Stiri actuale
De la promisiuni la asfalt: Autostrada Moldovei A7 ajunge la 70%, în acest an. Ce se întâmplă, dincolo de Pașcani

Până la finalul acestui an, urmează să fie inaugurați încă 123 de kilometri din Autostrada A7.

O șoferiță din Alba Iulia a fost prinsă conducând cu anvelope de vară pe autostrada acoperită de zăpadă și a fost sancționată
Stiri actuale
O șoferiță din Alba Iulia a fost prinsă conducând cu anvelope de vară pe autostrada acoperită de zăpadă și a fost sancționată

O femeie din Alba Iulia a fost sancționată cu o amendă de peste 1.800 de lei și a rămas fără certificatul de înmatriculare, după ce a fost prinsă conducând pe autostradă cu anvelope de vară, neadaptate condițiilor meteo.

Recomandări
Cum ar putea arăta reforma Justiției. Guvernul cere un plan pentru criza de personal din intanțe. Reacția CSM
Stiri Justitie
Cum ar putea arăta reforma Justiției. Guvernul cere un plan pentru criza de personal din intanțe. Reacția CSM

Magistrați, reprezentanți ai societății civile și ai mai multor instituții publice s-au întâlnit pentru a doua oară la Guvern, ca să discute problemele din Justiție.  

Răspunsul Danemarcei după întâlnirea de la Casa Albă. Singura putere nucleară din UE trimite trupe la exerciții în Groenlanda
Stiri externe
Răspunsul Danemarcei după întâlnirea de la Casa Albă. Singura putere nucleară din UE trimite trupe la exerciții în Groenlanda

Mai multe trupe NATO vor fi prezente în Groenlanda „în următoarele zile”, a afirmat miercuri viceprim-ministrul groenlandez după o întâlnire la Casa Albă între lideri danezi, groenlandezi şi americani.

Guvernul pregătește bugetul de stat pe 2026. Ministerele prezintă la Palatul Victoria bilanțul pentru anul trecut
Stiri Politice
Guvernul pregătește bugetul de stat pe 2026. Ministerele prezintă la Palatul Victoria bilanțul pentru anul trecut

Ministerele au început să prezinte bilanţul pentru 2025 şi baza de la care se porneşte în construcţia bugetului din 2026. Joi sunt chemați la reprezentanții de la Educație, Cultură, Dezvoltare și Apărare.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 14 Ianuarie 2026

45:18

Alt Text!
La Măruță
14 Ianuarie 2026

01:30:57

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
14 Ianuarie 2026

01:45:29

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59