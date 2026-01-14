Un șofer român s-a urcat beat la volan și a mers 30 de km pe contrasens pe o autostradă din Germania. Avea alcoolemie mare

Un șofer român s-a urcat beat la volan și a circulat 30 de kilometri pe contrasens pe o autostradă din Germania.

El a ignorat mașinile care veneau din sens opus și avertismentele poliției, până când un șofer de TIR și-a pus camionul de-a curmezișul și a reușit să-l oprească, relatează swr.de.

Bărbatul ar fi intrat pe autostrada A3 din Germania pe contrasens între nodul Wiesbaden și ieșirea Raunheim.

De acolo, și-a continuat cursa periculoasă până la Idstein – fără să se lase descurajat de zecile de mașini care veneau din sens opus.

Mai multe autoturisme au fost nevoite să evite șoferul care mergea pe contrasens.

Panicați, șoferii au sunat la poliție. Mulți dintre ei au raportat că au fost nevoiți să evite un autoturism care circula pe contrasens.

Un echipaj de poliție a mers la scurt timp în întâmpinarea vehiculului.

Totuși, șoferul care circula pe contrasens a trecut pe lângă mașina de poliție.

El a făcut slalom printre mașini.

Un TIR pus de-a curmezișul a pus capăt cursei pe contrasens

Un al doilea echipaj a oprit complet traficul pe A3.

La un moment dat un șofer de TIR și-a a reușit să-l blocheze pe șofer.

În acel moment, conducătorul auto a oprit mașina, a întors și a început să circule corect.

După câțiva kilometri, trei echipaje ale poliției rutiere au reușit să oprească vehiculul și să-l rețină pe bărbatul de 41 de ani pe autostradă.

Șoferul avea o alcoolemie de 2,31 la mie

Șoferul român a fost testat cu etilotestul, iar rezultatul a indicat o alcoolemie de 2,31 la mie. De asemenea, s-a constatat că acesta nu mai avea dreptul de a conduce în Germania, deoarece mai fusese implicat anterior în mai multe cazuri de conducere sub influența alcoolului.

Bărbatul a fost obligat să predea permisul de conducere și, după consultarea cu parchetul competent, i-a fost confiscat și autoturismul.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













