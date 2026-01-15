Guvernul pregătește bugetul de stat pe 2026. Ministerele prezintă la Palatul Victoria bilanțul pentru anul trecut

Ministerele au început să prezinte bilanţul pentru 2025 şi baza de la care se porneşte în construcţia bugetului din 2026. Joi sunt chemați la reprezentanții de la Educație, Cultură, Dezvoltare și Apărare.

Adrian Popovici

„Am început pregătirea bugetului pentru anul 2026. Astăzi, la nivelul Guvernului, peste 10 ministere prezintă bilanţul anului trecut şi baza de la care putem porni”, a scris, miercuri, pe Facebook, vicepremierul Tanczos Barna.

Potrivit acestuia, datorită măsurilor luate anul trecut, anul începe ”pe baze mai solide”.

„Lăsăm datorii semnificativ mai reduse pentru 2026, ceea ce reprezintă o bună oportunitate pentru echilibrarea bugetului. În mai multe ministere a început reducerea cheltuielilor. În 2025, investiţiile au atins un nivel record şi au fost motorul economiei într-o perioadă bugetară dificilă”, a mai transmis vicepremierul.

Joi, la Palatul Victoria, ar urma să ajungă, de la ora 9, reprezentnați ai Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Ministerului Culturii și Ministerului Educației și Cercetării. După amiază, de la 16, este rândul celor de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, respectiv, Ministerul Apărării Naționale.

Miercuri, la Palatul Victoria, au fost organizate şedinţe de lucru pentru analiza situaţiei bugetare cu reprezentanţii ministerelor Transporturi şi Infrastructură, Agricultură şi Dezvoltare Rurală, Sănătate, Muncă, Familie, Tineret şi Solidaritate Socială, Justiţie, Energie, Secretariatul General al Guvernului, Afacerilor Interne, Afacerilor Externe, Mediului şi Economiei.

Bugetul pe 2026, gata până la final de februarie

Premierul Ilie Bolojan a declarat, marți la TVR 1, că bugetul de stat pe anul 2026 ar trebui să fie adoptat până la finalul lunii februarie.

„Ar trebui să îl avem adoptat până la sfârșitul lunii februarie. Dar asta nu depinde exclusiv de Guvern. Se ajunge în discuții în Parlament, va ține și de Parlament. Dar sper, așa cum am spus, să-l avem adoptat cât mai repede”, a declarat premierul.

Bolojan a mai subliniat că bugetul de investiții va fi bazat în principal pe absorbția de fonduri europene.

„Pentru țara noastră este important să creăm condiții de dezvoltare în anii următori. Asta înseamnă să avem un volum important de investiții, să ne extindem infrastructura, de exemplu, să creăm condiții cât mai bune. Iar aceste lucruri le putem face doar accesându-ne fondurile europene” a adăugat el.

Guvernul speră să facă economii la buget de peste trei miliarde de lei după câteva luni bune de negocieri în coaliție pe tema reformei din administrație.

Guvernul se așteaptă ca măsurile, odată aplicate, să ducă la reducerea a 13.000 de posturi din administrația locală - de la funcționari, consilieri și polițiști locali. Bani în plus la buget vor veni și din digitalizarea plății taxelor locale și depistarea, cu drone, a clădirilor ridicate fără autorizație.

Proiectul de lege prevede cum vor fi făcute economii de peste trei miliarde de lei anul acesta. Cheltuielile de personal din ministere și alte instituții ale administrației publice centrale vor fi reduse cu 10%, față de 2025. Salariile de bază nu vor fi diminuate, dar vor fi tăiate sporurile, iar unele posturi vor fi desființate. De exemplu, ar trebui să dispară peste 6.100 de posturi de consilieri personali ai aleșilor locali și miniștrilor, dintr-un total de 10.100.

Bani în plus la buget vor veni și din impozitarea mai aspră a construcțiilor ridicate sau extinse fără autorizații și nedeclarate fiscal. Cu ajutorul dronelor, a imaginilor din satelit și a informațiilor de la Cadastru și Fisc, construcțiile vor fi identificate și taxate dublu față de impozitele obișnuite, vreme de cinci ani.

