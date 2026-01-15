E oficial. SUA au făcut prima vânzare de petrol din Venezuela. Câți bani au încasat

Statele Unite au finalizat prima vânzare de petrol venezuelean, în valoare de 500 de milioane de dolari, potrivit unui oficial al administrației.

În zilele și săptămânile următoare sunt așteptate vânzări suplimentare de petrol, a adăugat oficialul, citat de CNN.

În zilele de după atacul Statelor Unite asupra Venezuelei și capturarea președintelui Nicolás Maduro, la începutul acestei luni, președintele Donald Trump a declarat clar că intenționează să exploateze vastele rezerve de petrol ale țării.

Trump a declarat vineri că industria petrolieră va investi cel puțin 100 de miliarde de dolari pentru a reconstrui sectorul energetic al Venezuelei, deși nu este clar de unde provine această cifră.

Planurile administrației de a profita de petrolul Venezuelei au fost întâmpinate cu scepticism de către directorii din sectorul energetic american, vineri, la Casa Albă.

„Nu se poate investi”, a declarat Darren Woods, CEO al ExxonMobil oficialilor, în cadrul discuțiilor privind obstacolele din calea desfășurării activităților comerciale în Venezuela. „Ar trebui stabilite o serie de cadre juridice și comerciale pentru a înțelege măcar ce fel de randament am obține din investiție.”

Mai mulți alți directori și-au exprimat, de asemenea, reticența față de desfășurarea de activități comerciale în această țară latino-americană aflată în conflict. După o lungă ședință la Casa Albă vineri, Trump și principalii săi consilieri au ieșit fără angajamente majore din partea companiilor de a investi miliarde de dolari în această țară.

„Discuții pozitive cu companiile petroliere”

Detaliile privind prima vânzare de petrol nu erau clare miercuri, dar într-o declarație, purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Taylor Rogers, a spus că „echipa președintelui Trump facilitează discuții pozitive și continue cu companiile petroliere care sunt gata și dispuse să facă investiții fără precedent pentru a restaura infrastructura petrolieră a Venezuelei”.

Miercuri, Reuters a transmis că petrolul brut venezuelean era oferit comercianților la un preț redus în comparație cu petrolul concurent din alte țări, cum ar fi Canada.

Trump e „mulțumit” acum de conducerea Venezuelei

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat miercuri că este mulţumit de relaţiile cu actuala conducere a Venezuelei, după o convorbire telefonică pe care a descris-o drept amplă, purtată cu preşedinta interimară a ţării, Delcy Rodriguez, relatează dpa, preluat de Agerpres.

Trump a făcut declaraţiile la Casa Albă, unde a afirmat: „Cred că ne înţelegem foarte bine cu Venezuela”, caracterizând-o pe Delcy Rodriguez drept „o persoană extraordinară”, fără a preciza însă elementele care stau la baza acestei evaluări.

Pe platforma sa Truth Social, preşedintele american a precizat că discuţia a vizat mai multe domenii sensibile, inclusiv petrolul, mineralele, comerţul şi securitatea naţională. „Acest parteneriat dintre Statele Unite ale Americii şi Venezuela va fi unul spectaculos PENTRU TOŢI. Venezuela va fi în curând măreaţă şi din nou prosperă”, a scris Trump.

Contextul declaraţiilor este unul tensionat. La începutul acestei luni, Statele Unite l-au înlăturat şi reţinut pe liderul autoritar venezuelean Nicolas Maduro, într-o operaţiune desfăşurată la Caracas. Washingtonul îl acuză pe Maduro că ar fi inundat SUA cu droguri, acuzaţii pe care acesta le neagă. În prezent, fostul lider venezuelean este deţinut într-o închisoare americană, aminteşte dpa.

Tot miercuri, republicanii din Senatul SUA au respins la limită o rezoluţie care ar fi interzis preşedintelui Trump orice acţiune militară suplimentară în Venezuela fără aprobarea Congresului, potrivit Reuters. Rezoluţia a fost respinsă după ce Trump a exercitat presiuni asupra membrilor partidului care o susţinuseră iniţial.

Trei senatori republicani au votat alături de toţi democraţii în favoarea documentului, iar vicepreşedintele JD Vance a fost chemat la Capitoliu pentru votul decisiv. Rezultatul final a fost de 51-50 împotriva rezoluţiei.

Oponenţii acesteia au argumentat că demersul nu este justificat, întrucât SUA nu au în prezent trupe desfăşurate în Venezuela. „În prezent nu desfăşurăm operaţiuni militare acolo”, a declarat liderul majorităţii republicane din Senat, John Thune, la deschiderea şedinţei. Acesta a adăugat: „Democraţii au avansat acest proiect de lege pentru că isteria lor anti-Trump nu cunoaşte limite”.

Administraţia Trump susţine că reţinerea lui Nicolas Maduro a fost o operaţiune judiciară, menită să-l aducă în faţa justiţiei americane pentru acuzaţii legate de trafic de droguri, şi nu o acţiune militară.

