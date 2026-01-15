Republicanii au blocat rezoluția menită să blocheze alte intervenţii ale lui Trump în Venezuela, fără acordul Congresului

15-01-2026 | 10:29
Donald Trump
Shutterstock

Senatorii republicani din SUA au reuşit în cele din urmă, miercuri, să blocheze o rezoluţie care i-ar fi interzis preşedintelui Donald Trump să întreprindă acţiuni militare suplimentare în Venezuela fără autorizarea Congresului.

Claudia Alionescu

Preşedintele republican a exercitat presiuni asupra membrilor partidului care o susţineau, însă a fost nevoie de votul de departajare al vicepreşedintelui JD Vance, care are şi calitatea de preşedinte al Senatului, relatează Reuters.

Votul a fost de 51 la 50 în favoarea unei moţiuni de ordine republicane de respingere a rezoluţiei cu privire la puterile de război. Republicanii deţin 53 de locuri în Senat, iar trei dintre republicanii lui Trump au votat alături de toţi democraţii în favoarea continuării procedurii, aşa că vicepreşedintele JD Vance a venit la Capitoliu pentru a-şi da votul decisiv, după cum prevede legea în caz de egalitate.

Oponenţii au susţinut că rezoluţia nu ar trebui să avanseze, deoarece SUA nu au în prezent trupe pe teren în Venezuela. Demersul a intervenit după ce forţele americane au intrat în Caracas pe 3 ianuarie şi l-au capturat pe preşedintele venezuelean Nicolas Maduro.

„În prezent, nu desfăşurăm operaţiuni militare acolo”, a declarat miercuri liderul majorităţii republicane din Senat, John Thune, în deschiderea şedinţei Senatului. „Democraţii susţin acest proiect de lege deoarece isteria lor anti-Trump nu cunoaşte limite”, a comentat el.

donald trump
De ce ar putea Venezuela să devină o capcană pentru SUA și ce greșeli a făcut Trump când a ordonat capturarea lui Maduro

Administraţia Trump susţine că prinderea lui Maduro a fost o operaţiune judiciară, menită să-l aducă în faţa justiţiei în SUA pentru acuzaţii legate de droguri, şi nu o operaţiune militară.

Susţinătorii rezoluţiei privind puterile de război nu au fost de acord cu acest punct de vedere, subliniind că o flotilă numeroasă de nave americane blochează Venezuela şi că de luni de zile trage asupra ambarcaţiunilor din sudul Caraibelor şi din Pacific. Trump a ameninţat, de asemenea, cu noi acţiuni militare.

Votul strâns a reflectat însă îngrijorarea din Congres, inclusiv din partea unor republicani, cu privire la politica externă a lui Trump şi sprijinul crescând pentru argumentul că nu preşedintele, ci Congresul ar trebui să aibă prerogativa de a trimite trupe americane la război, aşa cum se prevede şi în Constituţia SUA.

Din cinci rebeli republicani, doi au fost numiți „cumințiți”

Trump a declarat recent că SUA vor conduce Venezuela timp de ani de zile, le-a spus iranienilor care protestează împotriva guvernului lor că „ajutorul este pe drum” şi a ameninţat cu acţiuni militare pentru a cuceri Groenlanda, un teritoriu al Danemarcei, ţară aliată în NATO.

Pe de altă parte, votul de miercuri a demonstrat controlul lui Trump asupra partidului său. Votul a avut loc la mai puţin de o săptămână după ce Senatul a decis în 8 ianuarie în favoarea avansării rezoluţiei. În cadrul acelui vot, cinci republicani s-au alăturat tuturor democraţilor pentru a vota în favoarea avansării rezoluţiei, ceea ce a reprezentat o blamare rară pentru liderul partidului din camera cu majoritate republicană.

Trump a răspuns furios, spunând că cei cinci republicani nu ar trebui să mai fie aleşi niciodată în funcţie. Cei cinci erau Rand Paul din Kentucky, Susan Collins din Maine, Josh Hawley din Missouri, Lisa Murkowski din Alaska şi Todd Young din Indiana.

Partidul lui Trump deţine o majoritate de 53 la 47 în Senat.

Trump, secretarul de stat Marco Rubio şi alţi oficiali ai administraţiei au lansat apoi o campanie intensă pentru a încuraja republicanii să-şi schimbe poziţia şi să se opună rezoluţiei, sunându-i în repetate rânduri. Iar Hawley şi Young au făcut acest lucru miercuri.

Într-o declaraţie, Young a spus că a primit asigurări de la „înalţi oficiali ai securităţii naţionale” că nu există trupe americane în Venezuela. „Am primit, de asemenea, un angajament că, dacă preşedintele Trump va decide că forţele americane sunt necesare în operaţiuni militare majore în Venezuela, administraţia va veni în prealabil la Congres pentru a solicita autorizarea folosirii forţei”, a spus el.

Chiar dacă ar fi fost adoptată de Senat, pentru a deveni lege, măsura ar fi trebuit să treacă de Camera Reprezentanţilor, care este condusă de republicani cu marjă destul de mică, şi să obţină o majoritate de două treimi atât în Cameră, cât şi în Senat, pentru a supravieţui unui veto preconizat din partea lui Trump.

Republicanii lui Trump au blocat două încercări anterioare de a promova rezoluţii similare în Senat anul trecut.

După capturarea lui Maduro, unii legislatori - democraţi în mod public şi unii republicani în culise - au acuzat administraţia că a indus în eroare Congresul atunci când a dat asigurări că nu intenţionează să forţeze Venezuela să-şi schimbe guvernul.

În ultimele zile, Trump a postat online un meme în care apare ca „preşedinte interimar al Venezuelei” şi a declarat pentru The New York Times că implicarea SUA în ţara sud-americană va dura ani de zile.

Regimul islamic taie una dintre ultimele legături ale iranienilor cu lumea. Ce caută Forțele Teheranului din ușă-n ușă

Sursa: News.ro

Etichete: SUA, donald trump, venezuela, rezolutie, jd vance,

Dată publicare: 15-01-2026 09:57

Dan Petrescu și-a spus oful într-un moment greu: "Rusia, Italia, Anglia! Mai puțin din România"
Dan Petrescu și-a spus oful într-un moment greu: "Rusia, Italia, Anglia! Mai puțin din România"
Cât petrol a trimis Venezuela către SUA de când a fost capturat Maduro
Stiri externe
Cât petrol a trimis Venezuela către SUA de când a fost capturat Maduro

Venezuela a trimis Statelor Unite 50 de milioane de barili de petrol, în valoare de 4,2 miliarde de dolari, după ce Nicolas Maduro a fost înlăturat de la conducerea țării sud-americane.

De ce ar putea Venezuela să devină o capcană pentru SUA și ce greșeli a făcut Trump când a ordonat capturarea lui Maduro
Stiri externe
De ce ar putea Venezuela să devină o capcană pentru SUA și ce greșeli a făcut Trump când a ordonat capturarea lui Maduro

În primele ore ale zilei de 3 ianuarie, forţele americane au lansat o operaţiune militară la Caracas şi l-au capturat pe preşedintele venezuelean Nicolás Maduro, pe care l-au transportat ulterior în SUA, scrie European Pravda.

Casa Albă: SUA vor dicta deciziile noilor autorități din Venezuela și vor controla pe termen nelimitat exporturile de petrol
Stiri externe
Casa Albă: SUA vor dicta deciziile noilor autorități din Venezuela și vor controla pe termen nelimitat exporturile de petrol

Casa Albă a declarat miercuri că SUA vor continua să influențeze deciziile noilor autorități din Venezuela, iar Washingtonul va controla pe termen nelimitat exporturile de petrol și veniturile aferente

Președintele Nicușor Dan: În 2025, democraţia românească ”a reuşit să facă faţă” unui ”război hibrid”
Stiri Politice
Președintele Nicușor Dan: În 2025, democraţia românească ”a reuşit să facă faţă” unui ”război hibrid”

Preşedintele Nicuşor Dan afirmă că democrația din România a reușit în 2025 să înfrunte cu succes ”un război hibrid”, după ”un ciclu electoral prelungit, care n-a fost lipsit de dificultăţi”.  

CAB respinge suspendarea comitetului pentru reforma justiției creat de Ilie Bolojan. CSM critică existența grupului de lucru
Stiri Justitie
CAB respinge suspendarea comitetului pentru reforma justiției creat de Ilie Bolojan. CSM critică existența grupului de lucru

Judecătorii de la Curtea de Apel București au respins cererea de suspendare a activității Comitetului pe justiție constituit la inițiativa premierului Ilie Bolojan. Activitatea, dar și formarea grupului este criticată și de CSM.

Primele trupe militare din mai multe țări europene, printre care Franța și Germania, au început să sosească în Groenlanda
Stiri externe
Primele trupe militare din mai multe țări europene, printre care Franța și Germania, au început să sosească în Groenlanda

Trupe militare din mai multe țări europene, printre care Franța, Germania, Norvegia și Suedia, au început să sosească în Groenlanda pentru a contribui la consolidarea securității acestei insule arctice.

