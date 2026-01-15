Adversare dificile pentru Sorana Cîrstea, Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse în primul tur la Australian Open.

Stiri Sport
15-01-2026 | 09:48
sorana cirstea
Getty

Jaqueline Cristian, Gabriela Ruse şi Sorana Cîrstea şi-au aflat adversarele din primul tur la Australian Open, primul Grand Slam al anului.

autor
Stirileprotv

Cristian, locul 37 mondial, va evolua cu sportiva cehă Karolina Muchova, cap de serie 19, în timp ce Gabriela Ruse, locul 79, o va întâlni pe sportiva ucraineană Dayana Iastremska, cap de serie 26 şi locul 27 WTA.

Pentru Sorana Cîrstea, locul 41 WTA, adversara din primul tur va fi germanca Eva Lys, locul 39 mondial.

Primul Grand Slam al anului începe luni, la Melbourne.

Sursa: News.ro

Etichete: tenis, Sorana Cîrstea, australian open,

Dată publicare: 15-01-2026 09:48

Articol recomandat de sport.ro
Dan Petrescu și-a spus oful într-un moment greu: "Rusia, Italia, Anglia! Mai puțin din România"
Dan Petrescu și-a spus oful într-un moment greu: "Rusia, Italia, Anglia! Mai puțin din România"
Citește și...
Prestaţie jenantă în tenisul profesionist. O jucătoare din Egipt a „reuşit” una din cele mai slabe evoluţii din istorie VIDEO
Stiri Sport
Prestaţie jenantă în tenisul profesionist. O jucătoare din Egipt a „reuşit” una din cele mai slabe evoluţii din istorie VIDEO

Jucătoarea egipteană de tenis Hajar Abdelkader a avut o prestaţie jenantă la Nairobi, într-un turneu ITF, pierzând în numai 37 de minute un meci în care a realizat doar trei puncte.

Sorana Cîrstea o va înfrunta pe numărul 1 WTA la Brisbane. Cât a câștigat românca după victoria cu Ostapenko
Stiri Sport
Sorana Cîrstea o va înfrunta pe numărul 1 WTA la Brisbane. Cât a câștigat românca după victoria cu Ostapenko

Jucătoarea de tenis Sorana Cîrstea, locul 41 mondial, s-a calificat, marţi, în turul doi la turneul de categorie WTA500 de la Brisbane, cu premii de 1,6 milioane de dolari.

 

Enrique Iglesias și Anna Kournikova au devenit părinți pentru a patra oară. Prima imagine cu bebelușul. FOTO
Stiri Mondene
Enrique Iglesias și Anna Kournikova au devenit părinți pentru a patra oară. Prima imagine cu bebelușul. FOTO

Cântăreţul Enrique Iglesias şi fosta jucătoare de tenis Anna Kournikova au anunţat naşterea celui de-al patrulea copil al lor, care a venit pe lume la 17 decembrie, transmite agenţia EFE.

 

Recomandări
Cum ar putea arăta reforma Justiției. Guvernul cere un plan pentru criza de personal din intanțe. Reacția CSM
Stiri Justitie
Cum ar putea arăta reforma Justiției. Guvernul cere un plan pentru criza de personal din intanțe. Reacția CSM

Magistrați, reprezentanți ai societății civile și ai mai multor instituții publice s-au întâlnit pentru a doua oară la Guvern, ca să discute problemele din Justiție.  

Răspunsul Danemarcei după întâlnirea de la Casa Albă. Singura putere nucleară din UE trimite trupe la exerciții în Groenlanda
Stiri externe
Răspunsul Danemarcei după întâlnirea de la Casa Albă. Singura putere nucleară din UE trimite trupe la exerciții în Groenlanda

Mai multe trupe NATO vor fi prezente în Groenlanda „în următoarele zile”, a afirmat miercuri viceprim-ministrul groenlandez după o întâlnire la Casa Albă între lideri danezi, groenlandezi şi americani.

Guvernul pregătește bugetul de stat pe 2026. Ministerele prezintă la Palatul Victoria bilanțul pentru anul trecut
Stiri Politice
Guvernul pregătește bugetul de stat pe 2026. Ministerele prezintă la Palatul Victoria bilanțul pentru anul trecut

Ministerele au început să prezinte bilanţul pentru 2025 şi baza de la care se porneşte în construcţia bugetului din 2026. Joi sunt chemați la reprezentanții de la Educație, Cultură, Dezvoltare și Apărare.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 14 Ianuarie 2026

45:18

Alt Text!
La Măruță
14 Ianuarie 2026

01:30:57

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
14 Ianuarie 2026

01:45:29

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59