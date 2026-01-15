Adversare dificile pentru Sorana Cîrstea, Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse în primul tur la Australian Open.

Jaqueline Cristian, Gabriela Ruse şi Sorana Cîrstea şi-au aflat adversarele din primul tur la Australian Open, primul Grand Slam al anului.

Cristian, locul 37 mondial, va evolua cu sportiva cehă Karolina Muchova, cap de serie 19, în timp ce Gabriela Ruse, locul 79, o va întâlni pe sportiva ucraineană Dayana Iastremska, cap de serie 26 şi locul 27 WTA.

Pentru Sorana Cîrstea, locul 41 WTA, adversara din primul tur va fi germanca Eva Lys, locul 39 mondial.

Primul Grand Slam al anului începe luni, la Melbourne.

