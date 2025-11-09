România importă peste 80% din peștele consumat. Pescarii nu au unde să-și păstreze captura

Peștele se află deseori pe mesele românilor, dar aproape tot ce ajunge în farfurii vine din import.

Potrivit datelor oficiale, peste 80% din peștele consumat în România este adus din alte țări, din cauza lipsei capacităților interne de procesare și congelare. Chiar dacă țara noastră are o tradiție pescărească importantă și resurse bogate, infrastructura precară și investițiile insuficiente țin producătorii pe loc.

Pe litoralul Mării Negre funcționează acum circa 20 de instalații de capturare a peștelui, dar și 28 de nave speciale de pescuit, care prind, aproape zilnic, două sau trei tone de pește. Problema însă nu este captura, ci faptul că nu putem congela peștele. Așa că, atunci când pescarii aduc marfa la mal, sunt nevoiți să o vândă la un preț de nimic, fiindcă altfel ar fi nevoiți să o arunce.

Matei Datcu, investitor: „Samsarul abia așteaptă să vină să lase prețul, pentru că știe că nu are ce face cu el. Afară, la turci, căci toată lumea îi laudă: unii pescuiesc, unii îl preiau, unii îl congelează, unii îl vând — toți înțeleg că trebuie să trăiască de pe urma acestui pește”.

Totul pornește de la lipsa de infrastructură.

Laurențiu Mirea, președinte Federația Patronatelor din Pescuit: „Investițiile nu vin. Problema este că un pescador care prinde două-trei tone de pește vinde cât poate fresh și, neavând condiții, neavând fabrici de procesare, neavând sisteme de refrigerare... asta este situația. Nu avem deloc capacități de congelare”.

Românii prepară peștele în nenumărate feluri: îl pun în ciorbe, pe grătar, îl prăjesc și nu numai. În medie, fiecare dintre noi consumă câte 6,6 kilograme de pește pe an. Fiindcă cererea e mare, iar pescarii din țară nu au condiții de păstrare, materia primă trebuie să vină, mai mult, din import. (pe edl cadre de arhivă cu pește la restaurant)

Sorin Mănăilă, președinte federație RomFish: „În ultimii 20 de ani, România oricum importă 80% din cantitatea de pește. La Marea Neagră și în zona litoralului, capacitățile de producție și congelare sunt destul de puține”.

Alexandru Munteanu, reprezentant societate de prelucrare a peștelui: „În ultimii ani, în România, consumul și interesul pentru pește și fructe de mare a crescut. Există, în sezon, pește pentru consum, dar nu există, din păcate, condiții de păstrare, tunuri de congelare rapidă”.

Pe întreg litoralul funcționează doar două fabrici de procesare a peștelui.

