Cea mai mare companie din domeniul militar din Germania, Rheinmetall, este noul acționar majoritar al unei firme românești

Potrivit Reuters, Rheinmetall a anunțat că va deține o participație de 72,5% din compania românească prin intermediul Rheinmetall Landsysteme GmbH.

Pe termen mediu, grupul consideră că potențialul anual de vânzări în urma achiziției sale se ridică la aproximativ 300 de milioane de euro (323 de milioane de dolari), așteptându-se ca în 2024 comenzile primite să fie de ordinul a trei cifre de milioane de euro.

Rheinmetall și-a extins în mod semnificativ capacitățile de producție, deoarece Germania și alte țări și-au sporit cheltuielile militare și ajutorul acordat Ucrainei după invazia pe scară largă a Rusiei în 2022 și după ce cancelarul german Olaf Scholz a făcut presiuni ulterioare în domeniul apărării.

În decembrie, Rheinmetall a câștigat o comandă importantă în valoare de 328 de milioane de euro în România pentru modernizarea sistemelor de artilerie de apărare aeriană Oerlikon GDF 103.

Grupul german are deja locații în alte două țări de pe flancul estic al NATO, Ungaria și Lituania.

Automecanica Mediaș este un producător de vehicule speciale, caroserii de camioane și remorci atât pentru sectorul civil, cât și pentru cel militar.

Ministrul român al Apărării: "Vreau să felicit Rheinmetall pentru decizia de a deveni membru al familiei industriei de apărare din România”

O industrie naţională de apărare puternică va consolida poziţia României pe plan regional şi internaţional, a declarat ministrul Apărării, Angel Tîlvăr, care s-a întâlnit, în marja Conferinţei de Securitate de la Munchen, cu Armin Papperger, CEO-ul companiei germane Rheinmetall AG.

Acesta a felicitat Rheinmetall pentru decizia de a deveni ''membru al familiei industriei de apărare din România'', prin achiziţia pachetului majoritar de acţiuni al companiei Automecanica Mediaş.

Principala temă de discuţie dintre cei doi oficiali a fost reprezentată de intensificarea cooperării industriale în domeniul apărării, precizează MApN într-un comunicat citat de Agerpres.

"Vreau să felicit Rheinmetall pentru decizia de a deveni membru al familiei industriei de apărare din România, prin achiziţia pachetului majoritar de acţiuni al companiei Automecanica Mediaş. Sperăm că această decizie va determina cât mai multe companii din Germania să investească în ţara noastră", a transmis Angel Tîlvăr.

Ministrul român a accentuat relevanţa cooperării la nivel tehnico-militar, un semnal pozitiv fiind semnarea de către Statul Major al Forţelor Terestre, în decembrie 2023, a contractului de modernizare pentru patru sisteme VIFOR bazate pe tunuri antiaeriene Oerlikon 2X35 mm produse de Rheinmetall AG.

"Am încredere că prin cooperarea cu companii ca Rheinmetall putem să aducem un plus în domenii precum cercetarea şi dezvoltarea, producţia de echipamente militare de ultimă generaţie şi iniţierea unor proiecte tehnologice avansate. MApN urmăreşte constant ca programele de înzestrare să implice, la maximum posibil, industria naţională de apărare, care are şansa de a se dezvolta în contextul actual de securitate. O industrie de apărare puternică şi adaptată la cerinţele mediului de securitate actual şi viitor va consolida poziţia ţării noastre pe plan regional şi internaţional", a subliniat ministrul.

Angel Tîlvăr a reliefat faptul că România rămâne angajată în cadrul procesului de dezvoltare a capabilităţilor pentru apărare.

În prezent, la nivelul Ministerului Apărării Naţionale se derulează, în diferite stadii, peste 60 de programe de înzestrare pentru toate categoriile de forţe ale armatei.

Dată publicare: 17-02-2024 13:53