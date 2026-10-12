Totodată, el a atras atenţia asupra necesităţii de a reduce în continuare deficitul bugetar, astfel că nu se va putea acorda sprijin marilor consumatori de electricitate şi de gaze naturale în vederea acoperirii diferenţei de preţ pe facturi.

"Suntem cu depozitele peste media europeană şi peste ţinta de 80%, care a fost asumată prin legislaţia europeană pentru 1 octombrie. Vom continua producţia şi în timpul iernii. Consumatorii casnici sunt asiguraţi şi ca preţ, şi ca şi cantităţi, la fel şi sistemele de încălzire centralizată. În schimb, sigur nu avem încă o soluţie - şi va trebui să o găsim împreună - contextul nevoii de a reduce în continuare deficitul bugetar. Nu avem resurse bugetare să acomodăm noi cheltuieli sau sprijin pentru diferenţa de preţ pe facturi pentru marii consumatori de electricitate şi de gaz natural. Şi, aici, evident, lucrurile sunt extrem de îngrijorătoare", a transmis Buşoi.

Potrivit acestuia, preţurile la gaze s-au dublat în octombrie 2026 raportat la perioada similară a anului trecut, cauza principală fiind conflictul din Orientul Mijlociu.

"Vorbim de preţuri la gaze de 80 euro, faţă de octombrie 2025, când erau şi oferte de 30-35 euro, deci de mai bine de două ori mai mari. Cauza principală o ştim cu toţii - conflictul din Orientul Mijlociu, blocarea Strâmtorii Ormuz, dar şi deteriorarea unor capacităţi de producţie din Qatar în primele zile ale conflictului, care necesită până la aproape un an pentru refacere. Şi, atunci, ne confruntăm cu o competiţie puternică între Asia şi Uniunea Europeană pentru gazul lichefiat care vine din Statele Unite ale Americii. Aici, sigur, este foarte important să reafirm încă o dată sprijinul şi parteneriatul esenţial cu SUA. În 2022, fără gazul lichefiat, Uniunea Europeană ar fi intrat într-o criză profundă", a susţinut el.

Buşoi a dat asigurări că nu se aşteaptă repetarea situaţiei din 2022, însă la nivelul UE există "multă îngrijorare" cu privire la evoluţia preţurilor la gazele naturale.

"Nu ne aşteptăm la repetarea situaţiei din 2022. Niciun expert, nici analiza ultimului Consiliu de energie din Dublin - miniştrii energiei din Uniunea Europeană - nu duc către această direcţie, dar există multă îngrijorare în Uniunea Europeană în ceea ce priveşte preţul la gazul natural, care, evident, influenţează preţul la electricitate. Avem şi scrisoarea comisarului european (pentru energie şi locuinţe - n. r.) Dan Jorgensen. Există şi unele temeri - de curând, Politico a venit cu o analiză foarte interesantă legată şi de accesul la cantităţi, efectiv dincolo de preţurile foarte mari. Sigur că fiind cel mai mare producător de gaz natural din Europa, în acest moment România are o oarecare protecţie", a susţinut secretarul de stat.

Reprezentantul Ministerului Energiei este de părere că, odată cu redeschiderea Strâmtorii Ormuz se aşteaptă "o oarecare normalizare a preţurilor" la gazele naturale.

"Odată ce se va redeschide Strâmtoarea Ormuz se aşteaptă şi o oarecare normalizare a preţurilor, ceea ce va genera şi pentru Uniunea Europeană cumva o situaţie în care să accepte că în continuare proiectele de gaz natural trebuie susţinute, nu finanţate, nu granturi, nu instrumentele de finanţare. Înţelegem că acolo focusul este pe tehnologiile curate şi pe regenerabile, dar cel puţin partea de bănci comerciale şi de permetting (autorizare/obţinere de permise - n. r.) să continue să fie atractivă pentru investiţiile în gaz natural. Eu am spus constant în ultimele 6-7 reuniuni ale consiliilor de energie, consiliul de miniştri ai energiei din Uniunea Europeană, la care am participat: este mai avantajos pentru Uniunea Europeană să producă gaz natural pe teritoriul său. Tehnologiile sunt de ultimă generaţie, locuri de muncă şi taxe. În ceea ce priveşte protecţia mediului, avem garanţia că sunt standarde mult mai înalte decât să spunem în nordul Africii - nu vorbesc de SUA şi de Norvegia care au standarde de mediu înalte, vorbesc de alte ţări din care Uniunea Europeană importă gaz natural. Şi atunci de ce să nu facem aceste investiţii pe teritoriul Uniunii Europene, mai ales că trebuie să eliminăm total importurile din Rusia?", a adăugat Buşoi.

Secretarul de stat în Ministerul Energiei Cristian Buşoi a participat, luni, la cea de-a VIII-a ediţie a Forumului Gazelor Naturale: Rolul Gazelor Naturale în reindustrializarea României, eveniment organizat de Financial Intelligence în parteneriat cu Asociaţia Energia Inteligentă.