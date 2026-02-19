Sectoare de drum din Tulcea, Constanţa şi Vrancea sunt încă închise. Este semnalată ceaţă care scade vizibilitatea în trafic sub 200 de metri, pe alocuri sub 50 de metri pe autostrada A2 Bucureşti-Cernavodă, tronsonul kilometric 35 – 160.

Traficul rutier se desfăşoară în condiţii de iarnă, cu depuneri de zăpadă pe partea carosabilă, pe autostrăzile A1 Bucureşti-Râmnicu Vâlcea, A2 Bucureşti-Cernavodă, A3 Bucureşti-Braşov, A7 Ploieşti-Adjud şi A0 Centura Bucureşti.

”Pe autostrada A3 Bucureşti-Braşov, la kilometrul 26, pe sensul de mersspre Ploieşti, în zona localităţii Moara Vlăsiei, judeţul Ilfov, a avut loc un accident rutier nefiind înregistrate victime”, informează ​Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Traficul rutier se desfăşoară pe banda 2 a sensului spre Ploieşti şi pe banda 1 a sensului spre Bucureşti.

Se estimează reluarea normală a circulaţiei după ora 07:00.

La această oră, nu sunt autostrăzi cu circulaţia oprită ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile.

Categorii de drumuri naţionale cu trafic închis din cauza condiţiilor meteo nefavorabile:

- DN 22A Cataloi/TL – Hârşova/CT;

- DN 2S Jijila - pod Brăila;

- DN 23B, între loc. Măicăneşti – Ciorăşti/VN.

Categorii de drumuri naţionale cu trafic restricţionat pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată > 3.5 tone din cauza condiţiilor meteo nefavorabile:

- DN 38 Vama Negru Vodă-Agigea/CT;

- DN 2A Giurgeni – Lumina/CT;

- DN 3 Murfatlar/CT – Ostrov (limită cu jud. Călăraşi);

- DN 22 Lumina/CT – mun. Tulcea.

Categorii de drumuri naţionale cu trafic restricţionat pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată > 7.5 tone din cauza condiţiilor meteo nefavorabile:

Judeţul Tulcea:

- DN 22, între loc. Smârdan-mun. Tulcea/TL;

Trafic naval:

- judeţul Tulcea - manevre suspendate în Bara Sulina.

Trafic feroviar:

- se circulă în condiţii de iarnă. Nu sunt înregistrate blocaje de trafic feroviar.