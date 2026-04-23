Este vorba de un dosar de constituire a unui grup infracţional organizat, trafic de droguri de risc şi de mare risc şi efectuarea de operaţiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Gorj, Miruna Prejbeanu, în urma activităţilor au fost descoperite şi ridicate 80 de grame de fragmente vegetale, aflate în curs de expertizare, diferite recipiente şi pungi conţinând substanţă vegetală, resturi de ţigarete confecţionate artizanal, grindere, cântare de mare precizie, plicuri tip zipplock, înscrisuri, coduri QR, două pistoale cu bile, şapte butelii cu gaz, nouă carduri aircrash, dispozitive de stocare a datelor, precum şi alte mijloace de probă.

"În urma celor 21 de percheziţii domiciliare efectuate de către poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Gorj, împreună cu procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Gorj, a fost dispusă reţinerea a 13 persoane, cercetate pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, trafic de droguri de mare risc, în formă continuată, trafic de droguri de risc, în formă continuată şi efectuarea, fără drept, de operaţiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, în formă continuată, punerea la dispoziţie a unei locuinţe pentru consumul de droguri de risc şi mare risc şi punerea la dispoziţie a unei locuinţe pentru consumul de produse susceptibile a avea efecte psihoactive", a declarat, joi, Miruna Prejbeanu.

De asemenea, a fost sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Gorj cu propunere de arestare preventivă a celor 13 persoane reţinute, precum şi arestarea în lipsă a unei alte persoane, care se sustrage urmăririi penale.

Peste 20 de percheziţii domiciliare au avut loc, miercuri dimineaţă, în judeţele Gorj, Mehedinţi şi Timiş, într-un dosar de constituirea unui grup infracţional organizat, trafic de droguri de risc şi de mare risc şi efectuarea de operaţiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive.

Din probele administrate a reieşit faptul că, la sfârşitul anului 2025, în judeţul Gorj, patru persoane ar fi constituit o grupare de criminalitate organizată în scopul obţinerii de importante beneficii materiale din comercializarea de substanţe interzise.

Actele de urmărire penală au arătat că una dintre persoanele cercetate, iniţiatoare şi lider al grupării de criminalitate organizată, pe lângă activităţile de procurare şi vânzare de substanţe interzise, şi-ar fi asumat şi rolul de a-i învăţa pe ceilalţi membri modalităţi de prepare şi porţionare a drogurilor şi substanţelor psihoactive.Ulterior, la grupul infracţional ar fi aderat alte şapte persoane, având ca atribuţii principale transportarea şi vânzarea substanţelor interzise.

Totodată, cercetările au reliefat că alte două persoane, neafiliate, dar aflate în anturajul grupării de criminalitate organizată, ar fi intrat în circuitul de comercializare de droguri de risc, mare risc şi produse psihoactive, procurate preponderent de la membrii grupului infracţional organizat.

Investigaţiile au stabilit că membrii recrutaţi pentru operaţiunile de vânzare fie ar fi comercializat substanţele în mod direct, fie ar fi adoptat metoda dead drop, plasând "dozele" în diferite locaţii şi transmiţând coordonatele geografice cumpărătorilor, după ce aceştia ar fi efectuat plata.

În multe situaţii, la solicitarea persoanelor cercetate, clienţii ar fi achitat contravaloarea substanţelor în criptomonedă şi, de asemenea, membrii grupului infracţional organizat ar fi convertit sumele de bani obţinute în criptomonede pe care le-ar fi depus în portofele electronice.

Cum se făceau vânzările de droguri

Din probatoriu a reieşit că persoanele cercetate ar fi stabilit pentru vânzare 100 de lei pentru o punguţă cu conţinut de un gram, iar pentru a-şi fideliza clienţii ar fi aplicat şi anumite reduceri, preţul solicitat pentru o punguţă cu trei grame de substanţă fiind de 250 de lei.

Pe parcursul urmăririi penale au fost indisponibilizate diferite cantităţi de droguri şi substanţe psihoactive vândute de către persoanele în cauză şi au fost identificaţi mai mulţi consumatori de substanţe interzise, clienţi ai grupării de criminalitate organizată, majoritatea fiind elevi ai unor instituţii de învăţământ din judeţul Gorj, limita de vârstă coborând până la 15 ani.

Acţiunea beneficiază de sprijinul poliţiştilor brigăzilor de combatere a criminalităţii organizate Craiova, Timişoara, Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Mehedinţi, Inspectoratului de Poliţie Judeţean Gorj, jandarmilor Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Gorj, Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Mehedinţi, Grupării de Jandarmi Mobilă "Fraţii Buzeşti" Craiova şi Grupării de Jandarmi Mobilă "Glad Voievod" Timişoara.