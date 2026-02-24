Glonțul l-a lovit în piept pe cel care dorea să cumpere arma. Medicii chemați în ajutor nu l-au mai putut salva.

Din primele verificări, nu există indicii că între cei doi ar fi existat un conflict, spun oamenii legii. Polițiștii fac verificări pentru a stabili proveniența și legalitatea deținerii armei, dar și pentru a lămuri cum s-a produs tragedia.

Cel care intenționa să vândă pușca de vânătoare ar putea fi cercetat pentru ucidere din culpă, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și uz de armă fără drept.

A fost dus la audieri și află marți dacă va fi reținut.

Andreea Bornac - purtător de cuvânt IPJ Vrancea: „Incidentul s-ar fi produs la domiciliul unui bărbat în vârstă de 33 de ani, iar în timp ce acesta manevra o armă pe care intenționa să o înstrăineze, s-ar fi produs declanșarea accidentală a unui foc de armă, fiind împușcat mortal un bărbat de 31 de ani, aflat la locație.”