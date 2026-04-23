Adresându-se cititorilor The New York Times și CNN, Trump a scris: „Vă rog să rețineți că sunt probabil cea mai puțin presată persoană care a fost vreodată în această poziție.”

„Am tot timpul din lume, dar Iranul nu — timpul se scurge”, a adăugat președintele american.

În ciuda avertismentului privind „timpul care se scurge”, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că SUA nu au stabilit un termen-limită clar pentru încheierea conflictului, după ce armistițiul cu Iranul a fost prelungit marți.

Ea a precizat că președintele „va dicta în cele din urmă calendarul” și va încheia conflictul „atunci când va considera că este în interesul Statelor Unite și al poporului american”.

Această poziție contrastează cu analizele experților. Fostul ambasador britanic în Iran a declarat pentru Sky News că atât Trump, cât și guvernul iranian sunt supuși unor presiuni uriașe pentru a opri războiul, în timp ce își supraestimează poziția de negociere.

Trump revendică victoria pe mare, în ciuda unui nou ordin de „trage și distruge”

În aceeași postare, Trump și-a reiterat afirmațiile privind succesul militar al SUA.

Președintele a susținut că marina iraniană „se află pe fundul mării”, deși anterior a declarat că a ordonat forțelor americane să „tragă și să distrugă” orice ambarcațiune iraniană care continuă să plaseze mine în Strâmtoarea Ormuz.

De asemenea, el a afirmat că navele americane de deminare „curăță strâmtoarea chiar acum”, pe fondul temerilor că Iranul ar fi minat deja această rută maritimă crucială.