Risc pe piața carburanților. Oprirea rafinăriei Lukoil, care asigură 20% din producție, ar putea perturba prețurile

„România trebuie să preia controlul asupra companiei Lukoil", este anunțul făcut de ministrul Energiei.

Potrivit oficialului, Guvernul lucrează la un cadru normativ care va permite preluarea activității rafinăriei Petrotel a companiei rusești, după data de 21 noiembrie, când ar urma să intre în vigoare sancțiunile impuse de americani.

Dacă statul face asta, fluxurile de produse petroliere nu ar fi afectate. Potrivit experților în energie, banii incasați ar fi „înghețați” la nivelul Uniunii.

România va aplica sacțiunile internaționale care vizează Lukoil, a anunțat pe pagina sa de Facebook ministrul Energiei, Bogdan Ivan. „România trebuie să preia controlul asupra companiei", a mai spus oficialul, ca să protejeze angajații companiei, dar și stabilitatea sistemului energatic național.

Pentru acest scenariu, Ministerul Energiei lucrează la o legislație specială care să permită continuarea activităților de rafinare la Petrotel Ploiești și comercializarea carburanților.

Otilia Nuțu, expert energie, Expert Forum: „Cred că există o cale legală prin care aceste active ar continua să opereze exact așa cum o fac și o până acum, singura chestiune care este miza reală este cum facem ca acei bani care s-ar încasa din aceste activități să nu ajungă la Rusia și banii care ar fi înghetați ar rămâne cumva pe teritoriul UE”.

Șeful statului, Nicușor Dan, a declarat de asemenea că există varianta ca Lukoil să fie preluată de statul român, dar pe o perioadă limitată.

Momentan, Rafinăria Petrotel este închisă pentru mentenanță. Conform datelor oficiale, de anul trecut, Lukoil asigură până-n 20% din producția totală a României. O eventuală blocare a activității, după 21 noiembrie, ar putea duce la perturbări ale prețurilor, spun experții.

Corespondent Pro TV: „În Bulgaria, situația este mult mai gravă, în condițiile în care țara vecină a anunțat că mai are provizii de benzină doar pentru o lună. Acolo, Lukoil deține cea mai importantă rafinărie, la Burgas. Bulgaria a adoptat recent o lege care îi permite să preia rafinăria și să o vândă unui nou proprietar”.

